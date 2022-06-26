Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı yaptı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı yaptı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Denizlispor'un 2022-2023 sezonunu Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açtığı kaydedildi. Futbolcuların teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ısınma, düz koşu ve adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Spor Haberler

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