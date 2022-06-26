Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı yaptı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı yaptı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Denizlispor'un 2022-2023 sezonunu Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açtığı kaydedildi.
Futbolcuların teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ısınma, düz koşu ve adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor