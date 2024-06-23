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Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre ile Almanya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 7 puanla grubu lider tamamlayan Panzerler ve puanını 5'e yükselten İsviçre, grubu ilk 2 sırada tamamlayarak 16'ya kalmayı başardı. Lider Almanya'nın son 16'daki rakibi en iyi üçüncüler arasından belli olacak. İkinci İsviçre ise B Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçında ev sahibi Almanya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki müsabaka 1-1 berabere bitti ve her iki takım da son 16'ya adını yazdırmayı başardı.

PERDEYİ NDOYE AÇTI

İsviçre, karşılaşmanın 28. dakikasında Dan Ndoye'un attığı golle Almanya karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi

ALMANYA 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

Almanya, aradığı beraberlik golünü 90+2. dakikada Nicklas Füllkrug ile buldu ve bu golle birlikte karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi

HER İKİ TAKIM DA SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte 7 puana yükselen Almanya ve puanını 5 yapan İsviçre, grubu ilk 2 sırada tamamlayarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmayı başardı.

Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi

SON MAÇLARIN ARDINDAN A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 7 puan/+6 averaj

2- İsviçre: 5 puan/+2 averaj

3- Macaristan: 3 puan/-3 averaj

4- İskoçya: 1 puan/-5 averaj

Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi

SON 16'DAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre; son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. B Grubu'nda ikincilik ihtimalleri bulunan takımlar şu şekilde; İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan. Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin netleşmesinin ardından belli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsviçre Almanya Futbol Spor Dünya Haberler

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