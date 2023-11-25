Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Zorlu mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, ev sahibi Fenerbahçe ise 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle puan tablosunun zirvesinde bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Göksun Öz yönetecek.

Öte yandan karşılaşmanın ev sahipliğini yapacak Fenerbahçe, bu sezon taraftarının önünde çıktığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR