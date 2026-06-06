Sivasspor'da kongre tarihi 13 Haziran

Sivasspor'da yaşanan yönetim sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Divan Kurulu basının karşısına çıktı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yardımcısı Ali İzgi, divan üyeleri Kemal Çağlayan, Cafer Kaplan ve gazeteciler katıldı.

Burada konuşan Başkan Ali Yavuz, Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu söyleyerek, "Bayram sonrasında bir sessizlik oluştu. Sivasspor hepimiz ortak noktasıdır, bu eleştirilere de saygı duyuyoruz. Yeter ki Sivasspor var olsun, Sivasspor her zaman zirvede olsun, güçlü olsun. Divan olarak bayram öncesi birinci etap çalışmaları yaptık ziyaretlerimizde bulunduk. Açıklamalarımızı da yaptık. Birçok iş insanıyla Sivasspor'la geçmiş dönemde yöneticilik yapmış veya hali hazırda yapabilecek isimlerle de görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin birçoğunu basına yansıtmadık. Çünkü bu görüştüğümüz isimler buna çok sıcak bakmadılar. O noktada belki şeffaf olmadık. Diğer konuların hepsini açıkladık. Hiç kimsenin kafasının arka planında Sivasspor'la ilgili bir durum yok. Yani bunu Sivas'ta böyle bir imaj oluştu. Sivasspor şu anda bir sıkıntılı süreç yaşıyor. Maddi imkansızlıklar yaşıyor. Bu noktada kayyumdur, buna benzer söylemlerde bulunuyor. Bu söylemlerde çok bulunmayın bence. Bunları çok fazla afişe etmeyelim" diye konuştu.

"Kongre 13 Haziran'da"

13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'da genel kurulun yapılacağını söyleyen Başkan Yavuz, "Divandaki arkadaşlarımız da aynı şekilde hep stres içerisinde çalışıyoruz ama bir sonuca varacağız. 13 Haziran Cumartesi günü kongre yapacağız. Bu hafta itibariyle listesi olanlar, başkan adayı olanlar resmi olarak kamuoyunun önüne çıkacaklar. Biz görüşmeleri yapacağız ve isimleri deklare edeceğiz veya kendileri çıkacak. Bu noktada bu sürecin önünü açmak adına kongre kararını aldık. TBMM AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler olmak üzere, valimize de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Adaylar hafta içi açıklama yapacak"

Sivasspor başkanlığına birkaç isimin aday olduğunu söyleyen Başkan Yavuz, "Bizim görüştüğümüz isimler var. Gerçekten 2-3 aday var ama bu adayları da kamuoyuna sunmak lazım. Yani bunu şimdi biz şu aday yeterli, bu aday yetersiz dersek yanlış olur. Bize gelip ben adayım, yönetim listesi yapıyorum diyen isimler var. Kendileri açıklamadan bu isim geldi bize ben adayım dedi dememiz yanlış olur. Pazartesiden itibaren adaylığımızı açıklayabilirsiniz kamuoyuyla diye söyledik. O arkadaşları da büyük ihtimalle Çarşamba itibariyle adaylıklarını açıklayacaklar. Burada kulübün yapısı ortada. Kongrede de zaten şeffaf şekilde her şey söylendi, konuşuldu. Şu an bile Sivasspor'da bizim paraya ihtiyacımız var divan olarak. Teşekkür ediyorum divandaki arkadaşlarım Kemal Çağlayan ve Ali İzgi'ye. Bireysel olarak aradığımız para istediğiniz isimler oldu. Gerçekten nakit paraya ihtiyaç var. Geçen yıldan kalan borçlar var" dedi.

Kulübün borcunun 500 milyonun üzerinde olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin yönlendirilen soruya ise Başkan Yavuz şu yanıtı verdi:

"Borcun 500 yüz milyonun üzerinde olduğuyla ilgili bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Kongrede açıklanan bir tablo var. 1-2 tane farklı dosya olduğunu biliyoruz. Onlar da tabii mahkeme sürecinde olan olaylar. Ne olacağı belli değil. Aşağı yukarı rakamlar oradaki rakamlar."

"Burak Özçoban, gerekli desteği bulamadı"

Önceki dönem başkanı Burak Özçoban'ın neden aday olmadığına ilişkin de konuşan Yavuz, "Burak başkan kendisi tabii aday değildi ama bazı şartlar oluşursa aday olabileceğini biz aldık onu net söylemek gerekir. O destekler oluşmadığı için yani o adaylık süreci geride kalmış olur. Kendisinin direkt adaylık talebi yoktu ama biz halihazırda başkan olduğu için devam ettiği için, başkanlığı devam ettirebileceği için biz sıcak baktık. Görüştük, bazı şartları vardı destek anlamında. O şartlar oluşmadı. Ondan dolayı da gerçekleşmedi" açıklamasını yaptı.

"İsmet Taşdemir'in maliyeti yüksekti"

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in ayrılığı ile ilgili de bilgiler veren Yavuz, "İsmet Taşdemir'in yüksek bir maliyet vardı. Şu anda bir belirsizlik var önümüzde. Divan olarak İsmet hocayla görüştük. İsmet hoca farklı bir açıdan bakıyor. Oyuncularla anlaşmış elinde liste var. Kendini de Sivasspor ile bir anlaşması var ve bu anlaşmada da çok önemli bir rakam bu para. Sivasspor'un bu yükün altından şu aşamada kalkabilmesi mümkün değil. Çünkü biz önümüzü göremiyoruz. Sivasspor'un menfaatler icabı gitmiş olması artı diye düşünüyorum ben. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılar var. Kulüp çalışanlarının sıkıntıları var. Önemli olan bugün Sivasspor'un bulunduğu konumda daha da aşağı inmemesi" şeklinde konuştu.

"Rey Manaj ayrılabilir"

Takımın yıldız oyuncusu Rey Manaj'ın durumu ile ilgili yöneltilen soruyu da Yavuz, "Rey Manaj ile ilgili bir ayrış olabilir. Ama şu anda net değil. O da maliyeti yüksek bir oyuncu. Kongre sonrasına kadar Rey Manaj'ın opsiyonu var. Gelen yönetim onu değerlendirir. O kararı onlar versin istiyoruz. İsmet Hoca'nın gidişiyle ilgili hukuki olarak herhangi bir yaptırımımız yok. Alacak veya verecek herhangi bir durum yok. İki taraf da karşılıklı olarak anlaşıp gitmiş durumda. Önümüzdeki hafta bu yönetim oluşacak, bir şekilde oluşacak bu yönetim. Bu konuları bu yönetim acil şekilde masaya yatırıp çözecek" cevabını verdi.

"Bahattin Eken ile görüştük"

Sosyal medyada başkanlık için Bahattin Eken'in adının geçmesiyle ilgili soruya ise Yavuz şu cevabı verdi:

"Bahattin Eken ile de görüşmemiz oldu. Erdal Sarılar'la da görüştük. Erdal ağabeye çok ısrarlı ettik. Bu süreçte en önemli isim Erdal Sarılar ismi oldu. Erdal Sarılar, Mehmet Oflaz gibi birçok isimler Sivasspor için değerli isimler. Bu isimleri çok fazla yıpratmayalım. Yönetimsel olarak şu anda öyle bir tasarrufları yok. Ama destek noktasında hepsinin Sivasspor'a destek vereceğini, yeni yönetime destek vereceğini sözünü aldık. Bahattin Eken noktasında çalışmamız oldu. Araya diğer yöneticileri de soktuk, onlar da baskı yaptılar ama Bahattin Eken'de de çok gelişme kaydedemedik. Belki bu hafta içerisinde farklı gelişmeler olabilir. Her şeye açık şu anda durum" cevabını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı