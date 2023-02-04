Ali Koç'tan canlı yayında yaylım ateşi: Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Son dönemde Türk futbol gündemine oturan hakem kararlarıyla ilgili konuştu. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının görüntülerini izleten Koç, "Biz yalandan bir adalet istemiyoruz. Sivas ve Adana'da yaşananlardan sonra hakemlik müessesesinin bittiğinin en büyük kanıtıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın ve son dönemde gündeme oturan hakem kararlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"YALANDAN ADALET İSTEMİYORUZ"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Biz yalandan bir adalet istemiyoruz. Sivas ve Adana'da yaşananlardan sonra hakemlik müessesesinin bittiğinin en büyük kanıtıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır. " ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"OĞLUMLA İLGİLİ MERAK EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

"Şu an bir dönüm noktasındayız. Bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Adana Demirspor maçı bardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demir - Fenerbahçe maçı 2 puan. Sadece iki maçta sonuca direkt etki eden 5 puan var.

"HAKEM ATAMALARINI ESKİ MHK YAPTI"

Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım.Bu hataların hepsi Fenerbahçe'nin aleyhine gerçekleşmiştir. Bu niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Hakem atamaları eski MHK tarafından yapılmıştır.

"BU NİYETLE AÇIKLANACAK BİR DURUMDUR"

Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. Bu hakem performansı ile değil niyetle açıklanacak bir durumdur. N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı.

"BURADA YAŞANANLAR HAKEM HATASI DEĞİLDİR"

Bu maçta yaşananlar olacak iş değildir. Adana Demirspor maçında yaşanan şeyler olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu? Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu. Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir!

"FENERBAHÇE MAÇI KAZANIRSA İÇGÜDÜSÜYLE VERMİYOR FAULÜ"

Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı noktası. Ama vermiyor, vermiyor değil; veremiyor! Hakem 'Ya Fenerbahçe son dakikada gol atarsa' maçı kazanırsa içgüdüsüyle vermiyor faulü. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Fenerbahçe hocasına kırmızı kart veriliyor. Hakem herhalde Portekizce biliyor. Hocanın yaptığının bin katını yapmadan, saha içine girmeden çizgide beterini yapanların müebbet alması gerekiyor bu durumda. Ligimizin en centilmen hocalarından Jorge Jesus'a sorduk ne dedin hocam diye ? 'Faul, faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun?' dedim diyor. Çat kırmızı kart. Bu arkadaş herhalde emekli olduğunda 'Ben Jesus'u attım.' yazacak. Onun için yapıyor.