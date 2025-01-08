Basın toplantısına damga vuran sözler! Ali Koç, savcılara seslendi: Bu bir şike

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la ilgili sözleri hakkında konuştu ve savcılara çağrıda bulundu.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın'ın " Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi. Maçı kazandık. Hakem, "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"SAVCILIK SORUŞTURACAK! BU BİR ŞİKE"

Ali Koç basın toplantısında konuşan Ali Koç "Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Bu savcılık. Bu şike!" dedi.

ABDÜLKADİR BİTİGEN SÖZLERİ

Ayrıca sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç "Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!" ifadelerini kullandı.

"NEDEN HEP ÖZNE GALATASARAY?"

Öte yandan Ali Koç "Sivas'ta 'ofsaytımsı', Rize, Göztepe… Niye hep kızılan maçların öznesi Galatasaray? Ben merak ediyorum. Olağan bir akışta hatalar, kötü niyetli değilse, eşit dağılır, artısı eksisi aşağı yukarı. Yeni TFF başkanımız göreve gelir gelmez ne dedi, adil ve adaletli olacağız dedi, VAR'daki hakemin hata yapmasını kabul etmiyorum dedi. Sözleri bize umut vaad etti.

"DEVLETTE HİÇ Mİ OTORİTE YOK, BİR ŞEY YAPILMAYACAK MI!"

Ali Koç ayrıca "Futbol beka sorunudur. Hiç mi devlette otorite yok, bu gidişatı görüp müdahale etmeyecek, el koymayacak, hamle yapmayacak, araştırmayacak. Yok mu? Bu sarmaldan çıkmak için yol haritası bellidir. Bazılarının dediği gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Neye gerek vardır, niyet, cesaret, irade. Liyakat demiyorum, 3'ü olanda liyakat vardır. Bu federasyonda bu üçü olduğu için başarılı olmalarını istiyoruz. Dursun Özbek 'Biz size oy verdik, onlar vermedi' diyor, onu değil de bizi destekle diyor. Kime oy verdiğini de bilmiyoruz. Kaybeden başkan, Dursun Özbek'e dönüp 'Bizi sattın' dedi. Allah bizi o günlere düşürmesin inşallah." ifadelerini kullandı.