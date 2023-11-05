Ali Koç: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak var gücümüzle bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Kazanırız, kaybederiz ama bakarsınız çarklar da dönmeye başlar" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, gündeme dair açımlamalarda bulundu. Ali Koç, "Benim bugün değineceğim mevzular, inşallah Türk futbolu için milat olur. İnşallah değişimin ateşini fitiller çünkü bu iş bu şekilde devam edemez. Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. Kısacası İsmail Kartal'ın PDFK'ya sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında bilgiler, belgeler, yaşananlar var ki artık yeter dedik. Siz değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz ama biz değiştirmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Çünkü artık bu yaşanacak durumdan çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, oraya çağrı yapıyoruz kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak var gücümüzle bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Kazanırız, kaybederiz ama bakarsınız çarklar da dönmeye başlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep beraber kutladık. Cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu, sadece bir yönetim şekli olmadığını, Türkiye'nin bu konuda ne kadar şanslı olduğunu, yaşadığımız bölgede ne kadar şanslı olduğunu anlıyoruz. Geçmişine sahip çıkamayan ulusların geleceği de sıkıntı altındadır. Hayatımızda çokça gördük. Sadece Birleşmiş Milletler'de ne kadar çok ülke bayrağı değiştriğini gördükçe anlarsınız, o yüzden yaşasın cumhuriyet diyorum. Ulu önder Atatürkü ve onun silah arkadaşlarını, bize bu cumhuriyeti emanet edenleri şükranla anıyorum biz bıraktğıı mirası Fenerbahçe Spor Kulübü her daim ön safhalarda hatırlatmama bile gerek yok. Yaşasın Cumhuriyet. Dünkü maç buranın havasını biraz bozdu. Bizim için iyi bir gece değildi. Sezon başında deselerdi ki 11 haftada 30 puanımız olacak herkes kabul ederdi. Tabii ilk puan kaybımızın bu maç olmaması bizler için daha iyi olurdu. Futbolun içinde hep var, yaralı takım büyük maçlarda kükrer. Bu bize yazar, telafi edeceğiz. Şanssızız, sakatlıkların gelme mevkii bu işi daha da zorlaştırıyor. Lütfen şu psikolojiye kapılmayın; geçen sezon da iyi gidiyordu yine işler kötüye gitmeye başladı. Sakın o pisikolojye girmeyin. Bu sezon işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı" dedi.

"YILLARDIR BUNLARI SÖYLÜYORUZ"

Hakem Kemal Yılmaz'ın istifası hakkında konuşan Başkan Ali Koç "Biz niye rahatsızız; geçen hafta Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı. Yaşadığmız talihsiz sakatlıklar, açıklammızı birkaç gün bekletme kararı aldık. İyi de oldu. İlk önce 10'uncu hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatsaray, Pendikspor 0-5 Fenerbahçe bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. İlk 7 haftadaki hatalar bütün sezona bedel demiştim. İsmail Kartal hocamız maç sonu yapılan açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli bir açıklama idi. Bu standart dışı karar bizler için bardağı taşıran son damla oldu. TFF 3 Kasım'da bu programla ilgili kısaca bizi bağlamaza getirdi. 3 Kasım Cuma günü tarihinde Yeni Asır Gazetesi'nde İzmirli hakem çetesi başlıklı bir haber yapıldı. Bu boşanma haberi, ancak futbolu ilgilendiren çok konu var. 27 yıllık yardımcı hakem olan Kemal Yılmaz meslekten istifa etti haberi geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçesi bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin deşifresiydi. Türk futboluna hakemlik müessesini dibinden değiştirecek niteliktedir. Ne diyor; verilen cezalar ve atamalar hakemlerin adil ve özgür karar vermesi etkileniyor. Yıllardır bunları söylüyoruz. Cuma günkü açıklamalar ve bugün değineceğim konular zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz haftanın 6 gününde yaşananlar başka ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi, bakalım bizim ülkemizde neler olacak. Her zaman ki gibi görmezden gelinecek mi? Hatta iddia sahipleri araştırılmayacak mı? Yada bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu olanlarla ilgili Kasım 2020'den başlamak üzere 5 tane başvurumuz olmuş. Bu adamlar böyle diyor, inceleyin, soruşturun. Gerçekse dibine inersin, belki başka konuların da dibine inersin. Gerçek değilse bile atıp tutanlar, ona göre telvizyona çıkanlar ona göre çok daha farklı sorumlu davranacaklardır" ifadelerini kullandı.

"BANA GÖNDERİLEN BİR GÖRÜNTÜ YOK"

Kendisine VAR kayıtlarının gönderildiği iddiasıyla ilgili konuşan Koç, "Doğrudan veya dolaylı şekilde bana gönderilen bir görüntü yok. Bunu incelemeniz lazım. Kendine güvenen insan hukuka gider. İki takım da herhalde bastırınca, denetim kurulunu çalıştırın denmiş. Sadece 1 mevzu ile alakalı, Sayın Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü yollaması ile ilgili. Niye öbürlerini açmıyorsunuz. Galatasaray da soruşturulsun dediği için mi soruşturma açmıyorsunuz? Adana Demirspor - Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada bir pozisyonun VAR görüntüsü dönemin MHK Başkanı Lale Orta, tarafından size gönderildi mi? 2; yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa ilave açıklamanız verilen adrese yollayın diyor. Sen beni fiziken sorgulaman lazım, senin beni ifadeye alman lazım. Bu iddialarda bulunan kişi o kadar değiştirebiliyor ki ifadeyi böyle yazıyla iki ucuz soruyla soruşturulacak konular değil. Bu Türk futbolunun selameti için soruşturulması gereken konular. Bu Etik Kurulu'nun soruşturacağı konu bununla kalacaksa vay sizin halinize. Bizzat gelen bir şey yok dedik diye dolaylı gitti deniyor. İçiniz rahat olsun, başkanınıza, yönetim kuruluna gelen, bize gelen hiçbir şey yok. Ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim, onun için bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın. Belge var dedin, biri Lale Orta'nın bize yolladığı görüntüler. 12 hakemden bahsediyor. Kim bu 12 adam, kim buna bu bilgileri vermiş. Belki aldatmışlar bunu. Hemen inanmış. Dolayısıyla ortaya çıkacak. İkincisi Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor; ben bir profil karakter yapısı çizmeye çalışıyorum" sözlerini sarf etti.

Ali Koç, Erden Timur'un bir televizyon programındaki sözleriyle ilgili ise, "Biri Ali Koç, külliyen reddediyoruz. Bunlar benim karşıma çıksalar hayat boyu başkanlığımı garantilerim. Çünkü doğruyu söylemiyorlar. Bu mertebede bir insan, sorulan soruya böyle olmaz. Biz ne ile mücadele ediyoruz. Seni Selahattin Baki'ye vereyim ne yapar? Anlattığı bir çok şeye bakıyorsun, hiçbir şey yakalayamamışlar" şeklinde konuştu.

"BİZ NİYE HAKEMİ YENMEK ZORUNDAYIZ?"

Fenerbahçe'nin hakemlere rağmen bu pozisyonda olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Rakibimiz birçok maçını tek farklı skorla kazanmıştır. Hakem kararlarında skoru etkileyecek olaylara odaklanıyoruz, aslında çok daha önemlileri de var. Sadece kritik hatalar, değil. Maçın akışını etkileyecek düdükler, verilen verilmeyen fauller, o maçın gidişatını ve skorunu etkileyecek olaylardır. Şampiyonluk yarışını etkileyecek olaylardır. Bugünkü lig tablosunda Fenerbahçe'nin olduğu pozisyon hakemlere rağmen, rakibimizin olduğu pozisyon ise hakemler sayesinde deme konusunda abesle iştigal olmaz. Bunu da yüksek sesle dillendiriyoruz. Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Sadece Fenerbahçe şikayet etmiyor, herkes şikayet ediyor" dedi.

"ALT LİGLERDE BAHİS OYNANIYOR"

TFF'nin futbolu temiz tutmak zorunda olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, "Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. Ben federasyona gidiyorum, gizli çekilmiş görüntüler var. Orada iki takımın yöneticileri gizli pazarlık yapıyor. Onlar ne yaparsa doğru yapmış olur? Böyle bir vaka var. Videolar bende var. İddia şu; 31 Ekim'de program oluyor, TFF 3 Kasım'da açıklama yapıyor. Bu bizi doğrudan etkilemese de, futbolun amiri TFF futbolu temiz tutmak zorunda. TFF hizmet almaktadır, bunun için ihale yapmaktadır. Yani sistemin sahibi Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Süper Lig ve 1'inci Lig'in biletlerinin satılmasının sahibidir. Kulüpler e-bilet sistemini herhangi bir şekilde bu durum TFF tarafından tespit edilip, disiplin soruşturmasın tabii tutulmalıdır. Geçen sezon bir maçta iki İstanbul takımının karşılaştığı maçta deplasman bileti sattığı için 1.2 milyon TL ceza vermiştir. TFF ilgili kendi talimatları uyarınca misafir takımı bilet fiyatlarındaki anormalliği, satılmış gibi göstermesi engellemekle mükelleftir. Nasıl sizi ilgilendirmez? Futbol bir suç için kullanılıyorsa sizi sonuna kadar ilgilendirir" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNU İLGİLENDİREN İDDİALAR VAR"

Hakem Hakan Ceylan ile ilglili konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel bir konudur ancak bu boşanma davasında Türk futbolunu ilgilendiren iddialar vardır. Bizi söylemlerimizi doğrular nitelikte, bazen bir şeyler olur bütün sistem çöker diyorum ya bu öyle bir şey. Bu boşanma davasındaki konular sonuna kadar incelenmelidir. Benim ciddi istihbaratla bilgi sahibi olduğum birebir bilgiler vermesi de göz ardı edemeyeceğim bir unsur. Bu konu çok ciddi konudur. Bu isimler derhal futboldan eli çekilmelidir. Biz bunu UEFA'ya şikayet edeceğiz. Konu şudur; Ege Bölgesi'ndeki arkadaşlar UEFA'dan maç alıyorlar. 'Eyvah sağlık raporunu yollamadık, geciktik'. Geriye dönük bir rapor alıyorlar. Vazifelerini yerine getiremiyorlar, bürokrasiyi yerine getiremedikleri için mağdur olmamak için 'ben hallederim' diyor. Bu 3 hakem bu sahte raporu aldı mı, almadı mı? Yine mi üstünü örteceksiniz. Futbolun marka değeri sorunları çözerek arttırılır. Örtbas ederek değil. Sahte rapor almaya tenezzül eden adamlar nasıl adil maç yönetmeyi bekleyeceğiz. Dişlerini fırçalarken aynaya bakmaya utanmıyor musun? Büyükekşi ne yapacaksınız? Yıllar önce atılan tweet var, bunların evine polis yollanıyor. Yoksa bu insanlar çıktı, Türk futbolunu temizlemek için bir fırsat olarak mı değerlendireceksiniz, göreceğiz."

"BU HAKARET DEĞİL, BU BİR TESPİT"

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu hakkında konuşan Ali Koç, "Denizli'de tanıyan insanlardan bir araştırma yaptım. İyi bir insan ama karakteri zayıf. Omurgasız. O yüzden MHK başkanı kim diye soruyoruz? Bu arkadaş makam seviyor, onun için verilecek her talimatı yerine getirebilecek potansiyeli, karakteri var. Bu hakaret değil, bu bir tespit. O yüzden hep soruyoruz. Tabii ki Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bir evvelki MHK kötü ise onun en önemli iki adamını sen bu MHK'ya getirdin. Nasıl olacak bu iş?" dedi.

Başkan Koç, hakem Kemal Yılmaz'ın istifa ettiği metin ile ilgili, "Bütün olay, bütün şifre Türk futbolunun yozlaşması, sistemin nasıl olduğu her şey bu iki paragrafta. Belki yarın bu onurlu hakeme birileri dokunur eder, Türkiye'de böyle bu işler. Daha ne desin adam, böyle bir açıklamadan sonra ben TFF Başkanı olsam, Riva'yı terketmem, bunun dibine inerim, bu adamı korumaya alırım. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırıldım, mesleği bırakıyorum diyor. Fenrbahçe camiası ayaklanın, sosyal medyadaki genç arkadaşlar yenildiğimiz maç sonrası yemediğimiz hakaret kalmıyor, bakın neler oluyor. Bu Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl çalıştığının en büyük ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"SERDAR TATLI İÇİN OLUMLU KONUŞULUR"

Ali Koç, Serdar Tatlı için olumlu konuşulduğunu belirterek, "Eski MHK Başkanımız Serdar Tatlı. Kendisini tanımıyorum, kendisi ile ilgili çok olumlu konuşulur. Görevinden istifa etmesi sonrası TFF'ye mektup bıraktığı konuşulur. Ben 4-5 ayrı yerden ayrı bilgiler aldım, kısacası hakemlik müessesesi ve bunlarla alakalı bir rapor olduğu söyleniyor. Depremden sonra kulüpler birbirlerinin maçlarına gitmeye başladı. Ben bu konuyu gündeme getirdim. Böyle bir mektup varmış diye sordum. Genel sekreter doğruladı. Neler yazdığını sordum. Bilmediğini söyledi ve Servet Yardımcı'ya verdiğini söyledi. Ne yazık ki mektupta neler yazdığını kimse yazmıyor ama kimse merak etmiyor. Burada yoğun bir şekilde akraba ilişkileri var. Torpilli hakem atamaları var. Torpilli hakem olmak ne demek? Başkalarının önünü kapatmak demek. 3 tane hakemden bahsediliyor. Bu 3 tane hakeme kesinlikle maç verilmemeli diyor. Mektupta en yoğun şekilde ifade edilen 3 tane isim yazıyor. Büyükekşi, bu mektubu kamuoyu ile paylaşmanıza engel bir şey var mı? Bu mektubu gördünüz mü, bu mektupta yazan 3 kişi hala maç yönetiyor, çok net. Bunun cezası 5 ay değil. Mektubu gördünüz mü, görmediniz mi? Serdar Tatlı'dan sonraki MHK Başkanı Ferhat Güngördü, operasyona en ağır karşı çıkanlardan birisi de bizdik. Başkanın programında dedim ki galiba haklıymış. Özür diliyorum, bu operasyona karşı çıktığım için. Özellikle bu akşam medyadaki kişilere, sulandırmayın. Bizim dediğimizin özüne bakın. O gün hata yaptık, Sayın Özdemir'in federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırdı; atletik, kural, yabancı dil. Biz de dedik, 'eyvah adrese teslim hakemler getiriliyor. Sezonun ortasında böyle bir şey yapılır mı' Ama haklıymış. 1 dakika bile burada durmaması gerekiyor gibi bir laf etti. Eminim o da çıkacaktır. İstanbul, Trabzon, Ankara ve İzmir bölgesinden hakemler hata yaptığı zaman görmezden geliyor. Diğer bölgelere cezalar veriliyor. Bir yerde bir şey olacak sonra bütün sistem çökecek. Ama öyle bir noktadayız ki, bütün sistemi çökertmek için her türlü veri var" ifadelerini kullandı.

Burçin Keskin'in iki kez TFF'den kovulduğunu aktaran Ali Koç, "Hakem akademisine atandı ama açıklanmadı. Veriler paylaşılıyor ama atandığı açıklanmadı. Bir kere alkollü TFF'nin arabasını pert ediyor, bir kere kimsenin haberi olmadan işler yapıyor. Bir kere statta karşılaştık, konuşurken terliyor. Kimdir bu arkadaş önemi nedir? Başka kulüplerde çalışmış, maaş almış olabilir. Ama siz iki kez kovdunuz, medyaya haber salıyor diye kovdunuz" sözlerini sarf etti.

"HOCAMI KİM SEVK ETTİ"

İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevk edilmesini eleştiren Koç, "Bu sadece bir örnek. Soruyorum, hocamı kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza, binlerce insan küfür ettiği zaman sevk etmediniz. Bütün stat bağırıyor, siz kendi MHK Başkanınıza sahip çıkamadınız. Benim hocamı şu sözlerle PFDK'ya sevk ettiniz. Danışman, federasyon başkanına sorarak mı sevk etti? Siz bunun cevabını vermek zorundasınız. Bir gün bizden birinin federasyona gidip, tokatladı diye bir haber çıkarsa şaşırmayın. İş o noktaya geliyor. Benim hocamı şu sözlerle kim sevk etti veya diğerini kim sevk etmedi? Fenerbahçe camiası topyekün mücadele edin. Bu adamlara nefes aldırmayın. Sokakta görürseniz fotoğrafını çekin, alışveriş merkezinde görürseniz tepkinizi koyun" şeklinde konuştu.

"SELİM SOYDAN BENİM SELİM AĞABEYİMDİR"

Selim Soydan'ın iddialarıyla ilgili açıklama yapan Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

"Selim Soydan benim Selim ağabeyimdir. Hayretler içindeyim. Böyle Fenerbahçeli olduğu zaman rakibe de gerek yok. 39 kongre üyemiz, disipline sevk edilmesi için resmi başvuru yapmıştır. Çok yazık olur, Selim Soydan gibi birinin camiasız kalması."

"ADİL FUTBOL İSTEYEN İNSANLAR, TEMİZ İNSANLARLA YÜRÜR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin futbolun içinden gelmemesinin artıları ve eksileri olduğunu belirten Koç, "Marka değerinin yaşanan sorunların üstü kapatılarak değil, üstüne cesaretle gidilip atlatılması gerektiğini ve bu şekilde marka değerinin arttırılacağını hatırlatmak isterim. Geçmişte başkanlara ulaşamıyorduk. Şimdi ulaşabiliyoruz. Futbolun içinden gelmemesinin artıları ve eksileri var. Artıları daha fazla geçmişten taşıdığı malzeme yok. Elimizden gelen desteği verdik. Yapay zeka olsun dedik, çünkü eskiden iki kişinin iki dudağı arasında kararlar veriliyordu. Bir sistemi, algoritması olsun dedik. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla, yönetim kurulu olarak başkanımızın iyi niyet anlayışını sorgulamak zorunda bırakıldık. Rakip takım diyor ki, PFDK başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor. Yeni MHK başkanı atanıyor, Fenerbahçe Üniversitesi'nde çalışıyor diyor. Başkana çok defa dedik, benden önceki başkan Beşiktaş Başkanı idi, diğeri 18 yıl Fenerbahçe başkan yardımcısıydı. Ben Galatasaray kongre üyesiyim desem bu tartışmalar sona erer. Bırak MHK başkanınızı korumayı, küfür ettiler. Bu rezaleti sevk bile etmediniz. Adalet isteyen, adil futbol isteyen insanlar, temiz insanlarla yürür. Defalarca Etik Kurulu diye başvurduk, kayıtsız kaldınız. Mehmet Büyükekşi çok iyi dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ederiz ama iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil ama çok değerli Fenerbahçe Kulübü'nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim" sözlerini sarf etti.

"ADI GEÇEN HAKEMLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇACAK MISINIZ?"

Başkan Ali Koç sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Uluslararasında adam kupayı veriyor sonra gidiyor. Gelip tepinmiyor. Bunlar tek tek bakarsanız, sizi az rahatsız eder ama bütününe baktığınızda çok rahatsız eder. MHK başkanı kim, sorgulamak durumundayız. Adı geçen hakemler hakkında soruşturma açacak mısınız? sağlık raporları doğru mu diye bakacak mısınız? Siz federasyon olarak yeni spor kanunu için görüş almadınız. Kaç defa söyledim size, bir önceki federasyon almamıştı. Futbolun temiz olmasına siz ve yönetim kurulunuz sorumlusunuz. Yeri geldiği zaman kendi mekanizmanızı kurullarınızı çalıştırmak zorundasınız, yeri geldiği zaman devletin mekanizmalarını çalıştıracaksınız. Siz RTÜK'e gittiniz. Bu da sizin niyetinizi sorgulamamıza neden oluyor. Siz futbol için sesini yükseltenlere ceza mı vereceksiniz, bir şey olmamış gibi mi davranacaksınız? Yoksa bu işin dibine inecek misiniz? Yıllardır hakemler arasında bölgeler arası kavgalar olduğu anlatılıyor, bunlarla ilgili çalışma yapacak mısınız. Oğuz Sarvan akademide çalışmaya devam edecek mi? Burçin Keskin, kovuldu ama akademide çalışmaya devam edecek mi?."