Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Taraftarlardan özür diliyorum'

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Taraftarlardan özür diliyorum'

Spor Haberleri

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa maçının ardından takımının bugünkü performansı ile karşılaşmanın skorundan memnun olmadığın belirterek, maçı izlemeye gelen taraftarlardan özür diledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa maçının ardından takımının bugünkü performansı ile karşılaşmanın skorundan memnun olmadığın belirterek, maçı izlemeye gelen taraftarlardan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpasa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımın bugünkü performansından ve karşılaşmanın skorundan memnun olmadığını söyledi. Sahalarında sezonun son maçını oynadıklarına dikkat çeken Erdoğan, "Galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ama maalesef hem maçın başlangıcında, özellikle ikinci yarısında çok basit goller yedik. Bize yakışmayan goller yedik. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyorduk. Sahada istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sergileyemedik. Buraya gelen taraftarlardan özür diliyorum. Son bir Trabzonspor deplasmanı var. İnşallah oraya da iyi hazırlanıp sezonu iyi bir şekilde bitiririz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ömer Erdoğan Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title