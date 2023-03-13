Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur: Futbol oynama gibi bir şansımız yok

TFF 3. Lig temsilcilerinden Alanya Kestelspor, deplasmanda karşılaştığı Ofspor mücadelesinden dönerken trafik kazası geçirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolcuların 15'inin yaralandığı, iki futbolcunun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Başkanın yaptığı açıklamada Futbol oynama gibi bir durumumuz yok ifadelerine yer verildi.

"OYUNCULAR UYKUSUNDA YAKALANDI"

Kazanın kendilerinde büyük bir yıkım oluşturduğunu belirten Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Ofspor deplasmanı dönüşü elim bir kaza geçirdik. Gece 04.30 civarında Alanya girişinde oldu. Midibüs maalesef bariyerlere çarptıktan sonra sol tarafa doğru yan yatmış. Tabii o sırada sol tarafta uyuyan oyuncularımızın üzerine sağ tarafta uyuyan oyuncularımız düşmüş. Sola devrildikten sonra midibüs asfalt üzerinde 80 - 100 metre sürüklenince o sırada camlar patlıyor, patlayan camlar oyuncularımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi ve derin kesikler oluşturuyor. Bunun içerisinde parmak, kol, kafatası kırıkları ve boyun bölgesi vs. yaralanmalar oluyor. Kaza anından itibaren hastaneler teyakkuz haline geçti. Çünkü burası savaş alanı gibiydi. Tabii korku da hakimdi ister istemez. Çünkü oyuncular uykusunda yakalanmıştı." dedi.

"İKİ OYUNCUMUZUN DURUMU BİRAZ SIKINTILI"

Öte yandan futbolcular hakkında da bilgi veren Uğur, "Bir oyuncumuz Antalya'ya sevk edilmişti. Dün 7,5 saat süren bir ameliyat geçirdi. Buradaki (ALKÜ Hastanesi) oyuncumuzun ameliyatı başarılı geçti, şu anda normal odada. 10 oyuncumuzu ise sırayla getiriyoruz şu an vücutlarındaki cam parçaları ve asfalt parçalarını çıkartıyorlar ve dikişleri yapılıyor. Ardından da bir süre burada tutulup sonrasında tesislerimize geçecekler. İki oyuncumuzun durumu biraz sıkıntılı, diğer oyuncularımızın 2-3'ü biraz daha durumu ciddi ama ağır yaralılarımız kadar değil ama hepimizi sevindiren nokta can kaybı olmamasıdır. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

"FUTBOL OYNAMA GİBİ BİR ŞANSIMIZ YOK"

Takımın şuan maçlara çıkamayacağını belirten Uğur, "Hayat da bir taraftan devam ediyor ama biz acıdan nemalanan bir kulüp değiliz. Şu anda da öyle bir konuma düşürmem ne kendimi, ne oyuncularımı, ne de kulübümü ama bu çocuklar 47 puanla lider. Bu bütçelerle bu yaştaki genç çocuklar bir hedef yapmışlardı kendilerine. Kötü bir zamanda olması bizim için kötü oldu. Verdikleri bir emek var. Onun da büyük üzüntüsünü yaşıyorlar. Biz bir şey demiyoruz, sözü büyüklerimize bırakıyoruz ama bizim haftaya veya öbür haftaya çıkıp futbol oynama gibi bir şansımız yok. Zaten ilk 18'deki 12 futbolcumuz pert vaziyette. Dün gece hiçbiri uyuyamamış. Psikolojileri bozulmuş. Neden derseniz tekrar kaza mı olacak diye. Birisi şimdi artık deplasmana gidemem diyor, birisi bir süre ben otobüse binmem diyor. Biz bunları bahane de üretmek istemiyoruz ama her şeyin bir doğrusu var. Büyüklerimiz doğruyu bilir diye düşünüyorum. Ne karar verirlerse saygı duyacağız, yapacağımız bir şey yok." ifadelerini kullandı.