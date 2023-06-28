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Al-Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti

Al-Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti. Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandı. Mendy, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı 2020-21 sezonunda yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea formasıyla 105 maça çıkan Mendy, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Senegal ile aynı yıl Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan deneyimli kaleci, UEFA ve FIFA tarafından yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Suudi Arabistan Chelsea Futbol Spor Haberler

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