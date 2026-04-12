AKRA Gran Fondo Antalya'da dereceye girenler ödüllerine kavuştu

TÜRKİYE'NİN önde gelen amatör yol bisikleti organizasyonlarından AKRA Gran Fondo Antalya'nın 8'incisi Kemer'de düzenlendi. 17,81 kilometrelik Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı, 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

15 ülkeden 578 sporcunun katılım sağladığı AKRA Gran Fondo Antalya'da dün organizasyon tarihinde ilk kez yer alan ve tırmanış performansının ön plana çıktığı Fraport TAV Antalya Airport etabı koşulmuştu. Bugün ise sporcular 98 kilometrelik AKRA Parkuru ve 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru'nda pedal çevirdi.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Kemer Olbia Parkı'ndan 'Yeşil Gelecek' temasıyla başlayan organizasyonun ardından düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Törende dereceye girenlere ödüllerini; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Barut, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Corendon Spor İş Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya, Akra Kemer Genel Müdürü Emre Bora Baran ve AKRA Hotels Grup Pazarlama Direktörü Janet Medina, Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Şefi Alpaslan Bülbül takdim etti.

98K AKRA PARKURU

98 kilometrelik AKRA Parkuru'nun erkekler kategorisinde birinciliği 3: 03: 06.80'lik dereceyle Gökhan Uzuntaş elde etti. 3: 04: 33.87 ile Kamer Kanber ikinci, 3: 05: 08.57'lik dereceyle de Rus sporcu Aleksei Maiskii üçüncü oldu.

Kadınlarda ise ilk 3 sırayı Rus sporcular aldı. Daria Pravilova 3: 18: 45.40'lık dereceyle birinci, 3: 47: 13.87 ile Olga Chirkova ikinci, 3: 51: 05.28 ile de Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu.

48KM AG TOHUM PARKURU

48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru'nun erkekler kategorisinde 1: 17: 47.94'lük dereceyle Alptuğ Kuşcu birinci, 1: 17: 53.20'lik dereceyle Murat Uslu ikinci, 1: 17: 53.29'luk dereceyle de Mithat Temizyürek üçüncü geldi. Kadınlarda ise 1: 19: 19.56 ile Aylin Yüce birinci, 1: 24: 15.11 ile Burcu Kaya ikinci, 1: 24: 15.37 ile de Buket Demirci üçüncü oldu.

FRAPORT TAV ANTALYA AİRPORT (17,81K)

Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabında kadınlarda 0: 34: 25.90 dereceyle Şeniz Pamuk birinci, 0: 35: 45.10 ile Aylin Yüce ikinci, 0: 36: 18.73 ile de Rus sporcu Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu. Erkeklerde ise 0: 27: 59.03'lük dereceyle Oleg Dereviagin birinci, 0: 28: 54.54'lük dereceyle Ömer Faruk Yılmaz ikinci, 0: 29: 13.22'lik dereceyle de Evgenii Arinin üçüncü geldi.

AG TOHUM-PARA C (48K)

AG Tohum-Para C 48K parkurunda erkeklerde 1: 28: 01.10 ile Hüseyin Uğur birincilik, 1: 28: 49.85 ile Selim Gözber ikincilik, 1: 34: 15.83 ile de Ali Kırbaş üçüncülük elde etti.

AG TOHUM - PARA B (48K)

AG Tohum - Para B 48K parkurunda erkeklerde birinci 1: 30: 34.38'le Halil Vural - Hasan Hüseyin Kaçar, ikinci 1: 35: 45.90'la Engin Balaban - Okan Öztürk, üçüncü ise 1: 38: 21.15'le Taşkın Özgür - Burhan Kızıltaş oldu.

Kadınlarda da Gülsüm Çeşmeci - Burcu Yıldız 2: 02: 52.31 ile birinci, Maide Yayla - Sema Gündoğdu 2: 11: 47.95 ile ikinci, Hamide Turan - Büşra Yücel'soy ise 2: 12: 59.54 ile üçüncü geldi.

AG TOHUM - PARA C (48K) PRO

AG Tohum - Para C (48K) Pro parkurunda erkeklerde Fırat Uğur 1: 20: 14.79'la birinci, Kazakistan'dan Pavel Babenko da 1: 29: 15.98'lik dereceyle birinci oldu.

AHMET SOLMAZ: BURAYA GELEN MİSAFİRLERİMİZ ORGANİZASYONDAN ÇOK MEMNUN

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sene ilk kez tırmanış etabı koşuldu. Bu herkesin merakla beklediği parkur çok güzel bir şekilde sonuçlandı. Buraya gelen misafirlerimiz de organizasyondan çok memnun. Bu organizasyonun 8 yıldır yapılmasını sağlayan başta AKRA Hotels olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

NECATİ TOPALOĞLU: HER SENE ÜZERİNE KATARAK İLERLİYORUZ

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, "Sporcularımız bir olumsuzluk yaşamadan yarışları tamamladılar. Organizasyonda emekleri olan sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Bu sene 8'incisini düzenledik ve her sene de üzerine katarak ilerliyoruz. Bu sene ilk kez eklenen tırmanış etabını da gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı