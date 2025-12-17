Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor ile Bursaspor, zorlu lig karşılaşmasında Manisa'da karşı karşıya geldi.

BURSASPOR TARAFTARINDAN LEYLA ZANA'YA YÖNELİK TEZAHÜRAT

Karşılaşmaya bir grup Bursaspor taraftarının gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Bazı Bursaspor taraftarları, Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü sloganlar gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KINAMA MESAJI

Olayın ardından çok sayıda kişi, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü ve ırkçı tezahüratları kınarken, bu isimlerden biri de Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu oldu.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE ZARAR VERMEKTE'

Atılan sloganlara tepki gösteren Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Bursa'da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.