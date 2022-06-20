Ahmet Nur Çebi: "TFF'de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız"
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "TFF'de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız."Ahmet Nur Çebi: "Umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. Eski hakemlerin de koltuklarını gençlere bırakmalarını istiyoruz.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "TFF'de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız."
Ahmet Nur Çebi: "Umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. Eski hakemlerin de koltuklarını gençlere bırakmalarını istiyoruz."
Ahmet Nur Çebi: "Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı."
Ahmet Nur Çebi: "Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu."
Ahmet Nur Çebi: "Atiba, kulübümüzün ekonomik şartlarını kabul ederse kendisiyle 1 yıl daha sözleşme yapmak istiyoruz."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor