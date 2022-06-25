Ahmet Ağaoğlu: 2 yeni transferimiz Slovenya kampına iştirak edecek

Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 51'inci Divan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hocamızın talepleri ve izleme ekiplerimizin belirlediği 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 2 yeni transferimiz de 9 Temmuz'daki hazırlık kampına iştirak edecekler" dedi.

Trabzon spor Kulübü 51'inci Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Trabzonsporlu eski futbolcu ve TFF Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Serdar Bali ve üyeler katıldı.

Dernek ve bağlı şirketlerin kısa vadeli borcunun 995 milyon 646 bin 952 TL, uzun vadeli borcunun 1 milyar 279 milyon 850 bin 807 TL, borçlar toplamı 2 milyar 273 milyon 497 bin 930 TL ve kulübün net borcu ise 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı.