Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Maç 17 Eylül Pazar günü Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak.

TFF 2. Lig de oynayan Afyonspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Afyonspor ligin 4. haftasında ev sahibi olarak Zonguldak Kömürspor'u konuk ağırlayacak. Ev sahipliği yapacağı Zonguldak Kömürspor maçı 17 Eylül pazar günü saat 19: 00'da Afyon Zafer Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi B Klasman Hakemi Can Cengiz yönetecek. Maçın hazırlıklarını sürdüren Afyonspor bugün yaptıkları idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mor beyazlılar tüm hızıyla antrenmanlara devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR