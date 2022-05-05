Afyonspor'un play-off umudu son haftaya kaldı - Haberler

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Afyonspor'un play-off umudu son haftaya kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor'un play-off umudu son haftaya kaldı

TFF 2. Ligdeki Afyonspor'un play-off umudu ligin son haftasına kaldı.

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Ligdeki Afyonspor'un play-off umudu ligin son haftasına kaldı. Mor beyazlı ekip en yakın rakipleri Van ve Bayburt Özel İdare Spor'un puan kaybetmesi, kendisinin de 3 puanı alması ile play-off hattına girebilecek.

Afyonspor geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Sarıyer maçını 4-2 kazanarak 3 puanı kaptı. Mor beyazlı ekip bu sonucun ardından ligde 62 puanla 7. sıraya yükseldi. Afyonspor 5. Sıradaki Bayburt Özel İdare Spor ile Van Spor'un puan kaybetmesi kendisinin de 3 puanı almasıyla play-off hattına girebilecek. Jetler bu hafta sonu deplasmanda aynı puana sahip Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Van, Spor, Haberler

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