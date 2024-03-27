Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Okul Sporları Bisiklet Müsabakaları Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Okul Sporları Genç Erkek A, Genç Erkek B, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek bisiklet müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksinde heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Genç Erkek A kategorisinde Enes Kardaş birinci, Genç Erkek B kategorisinde Fatih Ayvalı birinci, Yıldız kızlarda Hiranur Mamak birinci, Yıldız Erkeklerde Eymen Dinler birinci oldu. Dereceye girenlere madalya ve kupaları; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan tarafından takdim edildi.

Müsabakaların ardından İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün burada Okul Sporları bisiklet müsabakalarının finalini gerçekleştirdik. Heyecan dolu bir turnuva oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı da ayrıca kutluyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlarla daha fazla gencimizi spora kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title