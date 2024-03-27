Afyonkarahisar Okul Sporları Bisiklet Müsabakaları Sonuçlandı

Afyonkarahisar Okul Sporları Genç Erkek A, Genç Erkek B, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek bisiklet müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksinde heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Genç Erkek A kategorisinde Enes Kardaş birinci, Genç Erkek B kategorisinde Fatih Ayvalı birinci, Yıldız kızlarda Hiranur Mamak birinci, Yıldız Erkeklerde Eymen Dinler birinci oldu. Dereceye girenlere madalya ve kupaları; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan tarafından takdim edildi.

Müsabakaların ardından İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün burada Okul Sporları bisiklet müsabakalarının finalini gerçekleştirdik. Heyecan dolu bir turnuva oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı da ayrıca kutluyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlarla daha fazla gencimizi spora kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR