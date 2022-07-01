Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

AA - Arif Yavuz - Spor
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 'Baba Çocuk Kampı' başladı

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" başladı.

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezindeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na "Baba Çocuk Kampı" etkinliğine katılmak için çeşitli illerden gelen misafirler çadırlarını kurdu

Bazı bazı baba ve çocuklar, etkinlik alanında sportif faaliyetler yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. Yılında "Baba Çocuk Kampı"nın bugün heyecan ve keyifle başladığını söyledi.

Kampa, Türkiye'nin farklı illerinden misafirlerin geldiğini dile getiren Akülke şöyle konuştu:

"Bayburt, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Antalya ile Ankara'dan 500 civarında baba ve çocuk, bugün burada misafirimiz olacak. Kamp alanında baba ve çocuklar, birlikte kalacakları çadırlarını kuruyorlar. Uluslararası Kamp Karavan Alanı'mızın zaten altyapısı çok güzel. Kamp yapmak için müthiş bir alan. Çim ve sosyal donatıları harika."

"Kocatepe'ye çıkacağız"

Akülke, yarın burada çocuklar babalarıyla sportif etkinliklerde yarışacağını ve çekişmeli anların yaşanacağını vurguladı.

Eğlence ve sportif etkinliklerin yanında kamp çerçevesinde gezilerin de yapılacağını aktaran Akülke, "Baba ve çocuklarımız yarın Frigya'da gezi yapacak. Pazar günü de final yarışlarıyla birlikte Büyük Taarruz'u anmak için Kocatepe'ye çıkacağız. Burada da şanlı Türk bayrağımızı hep birlikte açacağız. Organizasyonun düzenlenmesinden dolayı Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik, gece kamp ateşinin yakılması ve eğitici müzikal tiyatro gösterisiyle devam edecek.

AA / Arif Yavuz - Spor

Karahisar Çocuk Baba Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title