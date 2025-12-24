Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) E Grubu'nda Cezayir, Sudan'ı 3-0 mağlup ederken, Burkina Faso son dakika golleriyle Ekvator Ginesi'ni 2-1 yendi. Maçlarda kırmızı kartlar da dikkat çekti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) E Grubu'nda iki maç oynandı.

Cezayir, gruptaki ilk maçında Sudan'ı 2 ve 61. dakikalarda Riyad Mahrez ve 85. dakikada Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sudan'da Salaheldin Adil, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Burkina Faso, Ekvator Ginesi'ni 90+5. dakikada Georgi Minoungou ve 90+8. dakikada Edmond Tapsoba'nın attığı gollerle 2-1 yendi.

Basilio Ndong'un 50. dakikada kırmızı kart gördüğü Ekvator Ginesi'nin golünü ise 85. dakikada Marvin Anieboh kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

