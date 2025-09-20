Adrian Mierzejewski Trabzon'a Döndü: Eski Anılarını Paylaştı ve Taraftarlara Destek Çağrısı Yaptı

TRABZONSPOR'un eski futbolcularından Adrian Mierzejewski, uzun yıllar sonra Trabzon'a geldi. Bordo-mavili takımda unutulmaz izler bırakan Polonyalı futbolcu, bordo-mavili ekibin youtube kanalına yaptığı açıklamalarda özlemini ve duygularını paylaştı, taraftarlara takımlarını destek çağrısında bulundu.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında bugün Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi. Trabzonspor YouTube kanalına konuşan Adrian Mierzejewski, yıllar sonra Trabzon'a gelmenin kendisi için çok özel bir his olduğunu söyledi. Mierzejewski, "Tekrar burada olmak harika. Maalesef daha önce gelemedim çünkü futbol hayatım devam ediyordu. Şimdi Polonya Milli Takımı'nda görev yaparken fırsat buldum. Kozlowski'nin Trabzonspor'a karşı oynayacağını görünce hemen gelmek istedim" ifadelerini kullandı.

'BURADA UNUTAMADIĞIM ÇOK FAZLA ANIM VAR'

Mierzejewski, Trabzonspor formasıyla yaşadığı özel anıları da dile getirerek, "Burada unutamadığım çok fazla anım var. Öncelikle kızım, eşim hastanede doğum yaptıktan sonra ben tekrar Trabzonspor antrenmanına geri döndüm. Bir de Sivasspor'a karşı yaptığım hat-trick var. Youtube'da bunun 9 dakikalık bir özeti var. Tüm stadyum benim adımı haykırıyordu. Bunu dün bile izledim ve tüylerim diken diken oldu. O maçta giydiğim forma hala daha benimle birlikte. Her maç, her gol hepsi hatıralarımda" diye konuştu.

'BELKİ GELECEKTE TRABZONSPOR'DA ÇALIŞMA FIRSATI BULABİLİRİM'

Trabzonspor'u hala takip ettiğine değinen Adrian Mierzejewski, "Trabzonspor'un son transferi Onana'yı televizyonda izledim. Yani evet takımı hala takip ediyorum. Son röportajımda bir gün buraya geri döneceğimi söylemiştim ve buradayım. Belki gelecekte bir gün Trabzonspor'da çalışma fırsatı bulabilirim. Şu anda Polonya Milli Takımı için çalışıyorum ama belki bir sonraki işim Trabzonspor'da sportif direktörlük olur" dedi.

'TRABZONSPOR BÜYÜK BİR KULÜP'

Bordo-mavili takımın 2021-22 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarını izlediğini dile getiren Mierzejewski şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse şampiyonluk kutlamalarını izlerken kıskandım. Belki 'kıskanmak' olumlu anlamda iyi bir kelime değil ama olumlu anlamda söyledim. Çünkü Polonyalı oyuncu Puchacz buradaydı. Ben 3 yıl burada oynadım fakat bir şey kazanamadım. Ama birden Polonyalı oyuncu geldi birkaç hafta oynadı ve şampiyon oldu. Şehir merkezindeki video inanılmazdı. Herkese gönderdim. İnsanlara nerede oynadığımı göstermek istedim. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve böyle büyük bir zaferi nasıl kutladıklarını göstermek için."

'KENDİMLE GURUR DUYDUM'

Tecrübeli isim, Şampiyonlar Ligi tecrübelerinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Evet kendimle gurur duyduğum anlardan biri. Gençken sadece milli takımda ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal edersiniz. Bu ilk veya ikinci hayalden biridir. Televizyon yerine sahada Şampiyonlar Ligi marşını dinlemek inanılmaz bir an. Lille'e karşı oynadık. Eden Hazard da oradaydı. Bir önceki yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İnter'i mağlup ettik. Kısacası kendimle gurur duydum gerçekten. Bu maçları izliyordum bu marşı dinliyordum ve sonunda ben de oradaydım" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Adrian Mierzejewski, Trabzonspor taraftarına da mesaj göndererek her zaman takımlarını desteklemelerini istedi. Mierzejewski, "Taraftarımıza sadece şunu söylemek isterim. Anın tadını çıkarın. Bir süredir konuşuyoruz ve şimdi düşününce o anların tadını yeterince çıkaramadığımı düşünüyorum. Oyuncularla, takımla gurur duyun. Muhteşem bir stadyumunuz var. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olmak için yarışan bir takımınız var. Uluslararası kupalarda oynarken her yerde takımınızı destekleyebilirsiniz. Fransa'ya, Almanya'ya büyük ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sadece tadını çıkarın ve her zaman stadyuma gelin. Biz oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Taraftarın ismimi söyledikleri anları hep hatırlarım. Bu gerçekten oyuncuya yüzde 10 savaşma gücü veriyor. O yüzden stadyuma gelin ve takımınızı her zaman destekleyin

Polonyalı futbolcu, açıklamalarını "Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini tamamladı. Öte yandan Adrian Mierzejewski, Trabzon'a geldiği anları gün içinde anbean sosyal medya hesabından bordo-mavili taraftarlarla da paylaşmayı ihmal etmedi.