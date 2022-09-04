Adana haberi... Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Adana yerel gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 21. dakikada Mehdi'nin sağdan ceza yayına doğru pasında Lobjanidze topla buluştu. Ceza sahasına doğru ara pasında El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve arka direkteki Onur Ergün'e pasını aktardı. Onur'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın sert şutunda top az farkla auta gitti. 30. dakikada Riberio'nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da, Riberio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat Ertaç bu pozisyonda başarılı oldu. 35. dakikada El Kaabi'nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu fakat kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı. 38. dakikada Onyerkuru'nun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi. Stat: Hatay Hakemler: Burak Şeker xx, İsmail Şencan xx, Yusuf Bozdoğan xx Hatayspor: Erce xx, Sam Adekugbe xx, Falette x, Recep xx, Kamil Ahmet x, Riberio xx, Onur xxx, Mehdi Boudjemaa xx, Lobjanidze xxx, Kevin Varga xx, El Kaabi xxx Yedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Musa Çağıran, Aabid, Muhammed Mert, Sadık Baş, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım Teknik Direktör: Serkan Özbalta Adana Demirspor: Ertaç xx, Rodrigues xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Stambouli xx, Onyekuru xx, Belhanda x, Yusuf xx, Assombalonga xx Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Akintola, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Gökhan İnler, Arda Kurtulan, Artem Dzyuba Teknik Direktör: Vincenzo Montella Gol: Onur Ergün (dk. 21) (Hatayspor) (Gökhan Aklan/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Onur Ergün Hatayspor Spor Güncel Haberler

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