Adana haberleri... Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı Edinilen Adana gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, öğleden sonra Adana'ya giderek kampa girecek. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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