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Adana haberleri... Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı

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Adana haberleri... Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı

Edinilen Adana gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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