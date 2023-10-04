Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Trabzonspor maçını da kazanarak milli araya mutlu girmek istiyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Trabzonspor maçını da kazanarak milli araya mutlu girmek istediklerini söyledi. Kluivert, "Rakiplerimize elbette saygı duyuyoruz ancak kendi stadımızda rakiplerimize ne kadar zor anlar yaşatabildiğimizi herkes biliyor" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Trabzonspor maçını da kazanarak milli araya mutlu girmek istediklerini söyledi. Kluivert, "Rakiplerimize elbette saygı duyuyoruz ancak kendi stadımızda rakiplerimize ne kadar zor anlar yaşatabildiğimizi herkes biliyor" dedi.

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cuma günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetimde çalışan mavi-lacivertli ekip, idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alan çalışmaları ve mas koşuları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Öte yandan takımın yeni transferi Mario Balotelli'nin, Akintola ile şakalaşması da renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca İtalyan forvetin, Luis Nani ile de sık sık konuştuğu görüldü.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş ve Alanyaspor galibiyetleri nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. Kluivert, "Doğru bir çizgide devam ediyoruz. Böyle devam etmemiz içinde elimizden geleni yapacağız. Takımımızda durumlar gayet iyi bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Rakiplerimize saygı duyuyoruz"

Trabzonspor maçının zor olacağını ancak taraftarlarının desteğiyle bu müsabakayı da kazanacaklarını anlatan Kluivert, "Trabzonspor hazırlıklarımız başladı. Rakiple alakalı bilgiler edinmeye devam ediyoruz. Rakiplerimize elbette saygı duyuyoruz ancak kendi stadımızda rakiplerimize ne kadar zor anlar yaşatabildiğimizi herkes biliyor" diye konuştu.

"Herkes kendi görevinde konsantre bir şekilde çalışıyor"

Milli arayı çok iyi değerlendireceklerini kaydeden Patrick Kluivert, "Milli takım arasında herhangi bir kaybımız olacağını düşünmüyorum. Öyle bir takıma sahibiz ki herkes nasıl devam etmesi gerektiğini biliyor. Herkes kendi görevinde konsantre bir şekilde çalışıyor. Bu yolda devam edebilmek için futbolcuların da dinlenmesi gerekiyor. Biz makinelerle değil, insanlarla çalışıyoruz. Onları sadece futbolcu olarak görmememiz gerekiyor. Onlarında sorunları olabiliyor ve onlarla en iyi şekilde iletişimi kuruyoruz. En iyi şekilde iletişimi kurunca, sorunları çözünce oyuncular da sahaya da en iyi şekilde çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

Yusuf Barasi: "Trabzonspor maçından 3 puanı alacağız"

Mavi-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Barasi ise hazır olduklarını ve Trabzsonspor maçından 3 puanı almak için çaba göstereceklerini aktardı. Barasi, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hazırız ve inşallah Trabzonspor maçından 3 puanı alacağız. Forma şansı için bekleyeceğim, formayı aldıktan sonra da kendimi göstereceğim. Herkes takımda çok iyi ve herkes oynayabilir" dedi.

Tayfun Aydoğan : "Elimden geldiğince mücadelemi vermeye çalışıyorum"

Başarılı orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan da forma rekabeti için Adana Demirspor'u seçtiğini dile getirdi. Aydoğan, "Çok önemli bir camiada olduğumun farkındayım. Burada kalıp rekabete girmeyi tercih ettim. Belki sezon öncesi kiralık olarak düşünülüyordum, kendim de düşünüyordum ama burada kalıp forma rekabetine girmek istedim. Çünkü hocam bana o izlenimi verdi. Çok isme bakmaksızın sahada yapılana inanıyor. Elimden geldiğince mücadelemi vermeye çalışıyorum. 4 maçtır şans buluyorum. Hocamın bana verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Allah bu hafta yüzüme güldü ve golümü attım. Açıkçası duygulandım. Kasımpaşa maçında talihsizlikler oldu. Böyle maçlar bizleri daha da güçlendiriyor. Yedek kulübesi ve hiç kadroya girmeyenler hazır bekliyor. Bunları gördük. Her zaman, her şekilde kendimizi hazır tutmalıyız" şeklinde konuştu.

"Milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz

Trabzonspor mücadelesine çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tayfun Aydoğan, taraftarın desteğiyle de kazanacaklarını belirterek, "Trabzonspor maçı bizim için çok zor olacak. Taraftarımızın gücüyle bu maçtan da galip gelmek ve serimizi devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir birliktelik var. Başkanımız her zaman arkamızda. Bizde onun bize verdiği desteği boşa çıkartmak istemiyoruz. Cuma günü gerekeni yapıp milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA