Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Kendi Kalitemizi Ortaya Koymak İstiyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, KRC Genk maçı öncesi kendi kalitelerini ortaya koymak istediklerini söyledi. Kluivert, rakiplerinin genç ve dinamik bir takım olduğunu belirtirken, takımın sakat oyuncularının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, KRC Genk maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendi kalitelerini ortaya koymak istediklerini söyledi.

Y. Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın KRC Genk takımı ile karşılaşacak. Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Patrick Kluivert, "Biliyorsunuz ki çok önemli bir maça çıkacağız. Çok genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Rakibimiz de iyi giden bir takım. İlk maçımızı deplasmanda yapacağız. Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Dikkatli olmamız gereken bir maç" ifadelerini kullandı.

Takımdaki Younes Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba'nın sakatlıklarına değinen Hollandalı teknik adam, "Durumları gayet iyi. Yarın oynayabilecekler" diye konuştu.

"Konsantrasyonumuz yarınki maç için"

TFF tarafından ligdeki maçlarının ertelenmesine ilişkin de konuşan Kluivert, "Şu an için sadece yarınki maça konsantre olmak istiyorum. Bununla ilgili gerekeni geçen hafta söylemiştim. Bütün konsantrasyonumuz yarınki maç için" dedi.

Gravillon: "Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz"

Takımın savunma oyuncularından Andrew Gravillon ise çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. İyi bir sonuç almak için çabalayacağız. Geri döndüğümüzde orada rakibimizi ağırlayacağız. Çok iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" dedi.

Takıma alıştığını söyleyen Gravillon, "İlk hafta geldiğimde hemen adapte oldum. Tanıdığım futbolcular da vardı. Diğer takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Hemen adapte olmamı sağladılar" şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından takım son antrenmanını gerçekleştirdi. - BRÜKSEL