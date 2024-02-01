Adana Demirspor, Olympique Lyon'un genç golcüsüyle sözleşme imzaladı
Adana Demirspor, 20 yaşındaki Fransız golcü Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferle ilgili yapılan açıklamada, Fougeu'ya 'Ailemize hoş geldin' denilerek başarılar dileyen kulüp, Yukatel Adana Demirsporumuz ile birlikte başarılar diledi.
Adana Demirspor, Olympique Lyon'un 20 yaşındaki Fransız golcüsü Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Olympique Lyon takımından Breyton Fougeu ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fougeu'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi. - ADANA