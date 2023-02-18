Acı haberi menajeri verdi: Hataysporlu Atsu'nun enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı
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Türkiye'yi vuran deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu, Christian Atsu hayatını kaybetti. Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da günlerdir enkaz altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi.
"MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ
Christian Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
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