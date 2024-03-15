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Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, transfer çalışmaları ve maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'inin 30. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu müsabaka öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çok sayıda çok sayıda gazetecinin katıldığı iftar sonrası Avcı, basın mensuplarıyla sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Avcı, "Planlama Trabzonspor'un bütçesine göre yapılacak ve ona göre açıklanacak. Transfer, kamp ve her şey organize edilmiş durumda. Yarışırken transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Görüştüğümüz oyuncular. Temaslarımız devam ediyor. Kamp başlamadan transferlerimizi de tamamlamak istiyoruz" dedi.

Alanyaspor maçında Uğurcan Çakır ile Denswill arasında yaşanan pas ve ardından yenen golle ilgili olarak ise Avcı, "O pas tabii ki hata. İletişim bozukluğu var. Denswil saha dağılımına bakıyor. Arkadaşlarım yerleşti mi diye bakıyor. Rakip top bizdeyken formasyon değiştiriyordu. Denswill de arkadaşlarının dağılımına bakıyordu. Ne yapacağını bilmesi için bakması lazım. O bakarken Çakır topu ona attı. Bekli 20-30 senede bir olacak şey o da benim başıma geldi" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, "Maçla ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun güzel bir maç olsun" temennisinde bulundu.

Organizasyonun ardından Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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