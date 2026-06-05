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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan "İran Milli Futbol Takımı'na vize" mesajı Açıklaması

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Barrack, sporun sınırları aştığını belirterek tüm yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin "başarıyla tamamlanmasından gurur duyduğunu" bildirdi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki "olağanüstü ekibin" İran Milli Futbol takımının, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu için "vize işlemlerini başarıyla tamamlamasından gurur duyduğunu" belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Spor, sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, paylaşımında, Al Jazeera televizyonunun, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı "İran'ın Dünya Kupası oyuncularına ABD'nin giriş vizesi verildiğini" aktardığı haberini alıntıladı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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