ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak Spor Haberleri Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak. Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak. Dünyanın bir numarası 21 yaşındaki Iga Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükseldi. 28 yaşındaki 5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Jabeur ile Swiatek arasında New York'ta oynanacak ABD Açık tek kadınlar finali, yarın yapılacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Tam Gemi Şok Denemeleri Tenis Spor Haberler

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