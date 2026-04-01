Kayseri ve çevre illerde milli takım coşkusu yaşandı

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

Kayseri'de çok sayıda vatandaş, maçın ardından Sivas Caddesi'nde araçlarıyla korna çalarak tur attı.

Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak tezahürat yaptı.

Nevşehir

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde dev ekranda ellerinde Türk bayrakları ile müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenmesiyle birlikte sevinç yaşadı.

Vatandaşlar daha sonra Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla kent merkezinde korna çalarak tur attı.

Kırşehir

Milli maçı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'ndeki dev ekranda izleyen taraftarlar, galibiyetle birlikte kutlama yaptı.

Araç konvoyu oluşturan çok sayıda sürücü, Türk bayrakları eşliğinde korna çalarak tur attı.

Kent meydanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş da galibiyeti doyasıya kutladı.

Yozgat

A Milli Futbol Takımı'nın maçını Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen birçok taraftar, kutlamalara katıldı.

Türk bayraklarıyla milli zaferi kutlayan vatandaşlar, Lise Caddesi'nde araçlarla konvoy oluşturup korna çaldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla galibiyeti coşkuyla kutladı.

Meydanda toplanan kalabalık, tezahüratta bulunarak doyasıya eğlendi.

Konvoy oluşturan sürücüleri ise Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla caddelerde korna çalarak tur attı.

Sivas

Sivas'ta kent meydanına kurulan dev ekrandan milli maçı takip eden vatandaşlar, 1-0 biten karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin yaşadığı sevinç ise renkli görüntüler oluşturdu.