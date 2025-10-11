A Milli Takımımızın Bulgaristan maçı 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak
İLK 11'LER
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev.
Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.