A Milli Takımımızın Bulgaristan maçı 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak

İLK 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev.

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Formunun zirvesinde , Milli Takım için Almanya yi redetmiş Can Uzun diye bir adamı oynatmayan bir adama saygı duymam ben. Bir de muhteşem kadro yazmış futbol cahili editör :)

