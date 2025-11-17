24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birinci torbaya yerleşti. Bu durum, play-off turunda güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalini azalttı. Yarı finalde Türkiye'nin muhtemel rakipleri Romanya, Kuzey İrlanda, İsveç ve ya Kuzey Makedonya veya Galler olacak. Finalde ise Polonya, Çekya, İskoçya veya Slovakya ile karşılaşılacak. Son olarak 2002'de Dünya Kupası'na katılan Türkiye, 24 yıl sonra dünya sahnesine çıkmaya yakın.
A Millî Takım, Bulgaristan galibiyetiyle play-off'ta birinci torbaya yerleşti. Dünya Kupası hayaline ulaşmak için iki maç kaldı. Yarı finalde İsveç'ten Romanya'ya uzanan geniş bir rakip havuzu bizi bekliyor. Finalde ise Polonya, Çekya, İskoçya veya Slovakya'dan biriyle kozlarımızı paylaşacağız.
BİRİNCİ TORBA AVANTAJI
A Millî Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmesi, play-off turu için kritik bir eşik oldu. Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla birinci torbadaki yerini garanti etti ve play-off'ta güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalini büyük ölçüde azalttı.
Matematiksel olarak grubu lider bitirip 2026 Dünya Kupası'na direkt gitme şansı bulunsa da, FIFA sıralamasında zirvede yer alan İspanya karşısında bu ihtimal oldukça düşük görünüyor. En gerçekçi senaryo, gözümüzü çevirdiğimiz play-off turu.
YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİPLER
Play-off yarı finalinde karşımıza çıkabilecek rakipler şekillendi. Buna göre Türkiye'nin muhtemel rakipleri:
- Kesin: Romanya, Kuzey İrlanda, İsveç
- Biri: Kuzey Makedonya veya Galler
En önemli avantaj ise maçın tek maç üzerinden ve bizim sahamızda oynanacak olması. Yarı final karşılaşması 26 Mart 2026'da yapılacak.
FİNALDE DEVLER VAR
Yarı finali geçen A Millî Takım'ın finalde karşılaşacağı rakipler de büyük ölçüde belli oldu. Final 31 Mart 2026'da oynanacak ve ev sahibi kura ile belirlenecek.
Finalde karşılaşma ihtimalimiz olan ekipler:
- Çekya, İskoçya, Polonya, Slovakya
Bu takımlar, Avrupa'nın orta seviye güç dengeleri arasında bulunsa da play-off atmosferi her zaman sürprizlere açıktı.
HEDEF: 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI
Son olarak 2002'de Dünya Kupası'na katılan Türkiye, 24 yıllık aradan sonra yeniden dünya sahnesine çıkmaya hiç olmadığı kadar yakın. Birinci torba avantajı, güçlü saha atmosferi ve kadronun form durumu bu umudu artırıyor.
MUHTEMEL PLAY-OFF TORBALARI
1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya
2. Torba: Galler, İskoçya, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda C., Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda
MAÇLAR NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026'da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off'ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.