Haberler

24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birinci torbaya yerleşti. Bu durum, play-off turunda güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalini azalttı. Yarı finalde Türkiye'nin muhtemel rakipleri Romanya, Kuzey İrlanda, İsveç ve ya Kuzey Makedonya veya Galler olacak. Finalde ise Polonya, Çekya, İskoçya veya Slovakya ile karşılaşılacak. Son olarak 2002'de Dünya Kupası'na katılan Türkiye, 24 yıl sonra dünya sahnesine çıkmaya yakın.

  • A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek Dünya Kupası elemeleri play-off turunda birinci torbaya yerleşti.
  • Play-off yarı finalinde Türkiye'nin muhtemel rakipleri Romanya, Kuzey İrlanda, İsveç, Kuzey Makedonya veya Galler olacak ve maç 26 Mart 2026'da Türkiye'nin sahasında oynanacak.
  • Play-off finalinde Türkiye'nin muhtemel rakipleri Çekya, İskoçya, Polonya veya Slovakya olacak ve maç 31 Mart 2026'da ev sahibi kura ile belirlenecek.

A Millî Takım, Bulgaristan galibiyetiyle play-off'ta birinci torbaya yerleşti. Dünya Kupası hayaline ulaşmak için iki maç kaldı. Yarı finalde İsveç'ten Romanya'ya uzanan geniş bir rakip havuzu bizi bekliyor. Finalde ise Polonya, Çekya, İskoçya veya Slovakya'dan biriyle kozlarımızı paylaşacağız.

BİRİNCİ TORBA AVANTAJI

A Millî Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmesi, play-off turu için kritik bir eşik oldu. Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla birinci torbadaki yerini garanti etti ve play-off'ta güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalini büyük ölçüde azalttı.

Matematiksel olarak grubu lider bitirip 2026 Dünya Kupası'na direkt gitme şansı bulunsa da, FIFA sıralamasında zirvede yer alan İspanya karşısında bu ihtimal oldukça düşük görünüyor. En gerçekçi senaryo, gözümüzü çevirdiğimiz play-off turu.

YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİPLER

Play-off yarı finalinde karşımıza çıkabilecek rakipler şekillendi. Buna göre Türkiye'nin muhtemel rakipleri:

  • Kesin: Romanya, Kuzey İrlanda, İsveç
  • Biri: Kuzey Makedonya veya Galler

En önemli avantaj ise maçın tek maç üzerinden ve bizim sahamızda oynanacak olması. Yarı final karşılaşması 26 Mart 2026'da yapılacak.

FİNALDE DEVLER VAR

Yarı finali geçen A Millî Takım'ın finalde karşılaşacağı rakipler de büyük ölçüde belli oldu. Final 31 Mart 2026'da oynanacak ve ev sahibi kura ile belirlenecek.

Finalde karşılaşma ihtimalimiz olan ekipler:

  • Çekya, İskoçya, Polonya, Slovakya

Bu takımlar, Avrupa'nın orta seviye güç dengeleri arasında bulunsa da play-off atmosferi her zaman sürprizlere açıktı.

HEDEF: 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI

Son olarak 2002'de Dünya Kupası'na katılan Türkiye, 24 yıllık aradan sonra yeniden dünya sahnesine çıkmaya hiç olmadığı kadar yakın. Birinci torba avantajı, güçlü saha atmosferi ve kadronun form durumu bu umudu artırıyor.

MUHTEMEL PLAY-OFF TORBALARI

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Galler, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda C., Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

MAÇLAR NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026'da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off'ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.