A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda bu kritik karşılaşma öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Berke Özer'in Bulgaristan maçının kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek izinsiz şekilde milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

"KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞ"

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA VAR

A Milli Takım kampında yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kaleci Berke Özer'den de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama geldi. Özer, Instagram hesabından paylaştığı hikayede şu ifadeleri kullandı; "A Milli Takımı kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.

"TEKNİK VE İDARİ EKİBİN BİLGİSİ VE İZNİ VAR"

Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da "teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım.

"BU SAYGISIZLIK İÇEREN BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR"

Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesine saygı duyduğum muhteşem bir oyuncu rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum. Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük onurlardan biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı formanın ülkemiz adına başarılara ulaşması en büyük temennimdir. Her zaman yanımda olan, destek mesajlarıyla A Milli Takım formasının değerini benim kadar iyi anlayan halkımıza teşekkür eder, hem şahsıma hem de konuya dair yapılan yorumlara saygı sınırları çerçevesinde bu açıklamayla son noktayı koyduğumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."