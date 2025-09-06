Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı

Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 ile geçti ve turnuvada yarı finale yükseldi. Millilerimiz, mücadeleyi 16-25, 25-17, 25-18 ve 27-25'lik setlerle kazandı.

TARİHİ ZAFER

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselen A Milli Takım, kupa için finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyetiyle mücadele edecek.

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

DİĞER YARI FİNAL KARŞILAŞMASI

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

FİNALDEKİ RAKİP

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak. Ayrıca üçüncülük karşılaşması da pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.

BİR ZAFER DE 12 DEV ADAM'DAN

Eurobasket 2025'te A Grubu'nda 5'te 5 yapan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda TSİ 12.00'de parkeye çıktı. 12 Dev Adam, Letonya'da karşılaştığı rakibini 85-79'luk skorla devirdi. Milli Takım, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.