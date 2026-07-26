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Filenin Sultanları VNL'de Zirveye Oturdu: Brezilya'ya 3-1 Üstünlük

Filenin Sultanları VNL'de Zirveye Oturdu: Brezilya'ya 3-1 Üstünlük
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao kentinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas MVP seçilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takımı tebrik etti.

SALON: East Asian Games Dome

HAKEMLER: Francisco Denny Leassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)

TÜRKİYE: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül, Yaprak)

BREZİLYA: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta, Marcelle (L) (Macris, Helena, Kisy, Natinha (L), Maira)

SETLER: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21

SÜRE: 112 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 2023 yılında elde ettiği ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkan Filenin Sultanları, organizasyonda ikinci kez kupanın sahibi olarak Türk voleyboluna bir tarihi başarı daha kazandırdı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Öte yandan ay-yıldızlılarda Melissa Vargas "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi.

BAKAN BAK'TAN MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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