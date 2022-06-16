A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu - Haberler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu

SALON: Nilson NelsonHAKEMLER: Maroszek Wojciech (Polonya), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)BREZİLYA: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria)TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem)SETLER:...

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Maroszek Wojciech (Polonya), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)

BREZİLYA: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem)

SETLER: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

SÜRE: 122 dakika (27',33',30',32')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2'nci hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

Millilerde Ebrar Karakurt 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Tuğba, Eda ve Zehra 10, Hande 9, Meliha 5, Cansu 3 ve Derya 2 sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2'nci hafta 2'nci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 00.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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