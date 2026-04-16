A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası grubu belli oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile eşleşti. Müsabakalar, Türkiye'nin ev sahipliğinde 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Katowice kentindeki kura çekiminde milliler, C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile eşleşti.
Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı organizasyonda C Grubu müsabakaları, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan