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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'ı Rize'de ağırlayacak

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan'dan Svetoslav Yovchev ile Zvezdelin Yonchev hakem ikilisi yönetecek.

Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan milli takım, 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi.

Başantrenör Costica Buceschi, milli takımın Ankara kampında yaptığı açıklamada, Rize'de yarın konuk edecekleri Karadağ karşısında galip gelerek, Avrupa Şampiyonası için iyi bir pozisyonla gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Spor

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