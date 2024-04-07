A Milli Kadın Hentbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanmasının Türk hentbol tarihine geçen önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Kılıç, milli takımın tarihinde ilk kez katılma hakkı kazandığı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası başarısını değerlendirdi.

Son maçta yenilmelerine karşın tarihi başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu tarihi başarıyı Sırbistan galibiyetiyle tamamlamak istiyorduk. Takımımız da sahada özellikle savunmada çok güçlü bir mücadele verdi ama hücumda istediklerimizi yerine getiremedik. Hep söyledim Ankara'da aldığımız bir puan bizim için tarihi bir puandı, o tarihi bir puan ve tabii ki Bulgaristan galibiyetleri bizi tarihimizde ilk defa 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine taşıdı bu çok değerli. Bu tarihi başarı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğini yapacağımızı da düşünürsek bu üst üste iki kere Avrupa Şampiyonası finallerinde yarışacağımız anlamına geliyor. Kızlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum, yüreklerini sahaya koydular. Bir teşekkür de kızların kulüp takımlarına, ailelerine herkes büyük fedakarlıklarla çalışıyor."

Önemli bir başarıyı hentbol ailesine armağan ettiklerini belirten Kılıç, "İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. 2024 Avrupa Şampiyonası'na da Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız 2026 Avrupa Şampiyonası'na da farklı mantalitelerle çalışacağız, orada iddialı bir takım olmak istiyoruz. Bunun haricinde erkek milli takımımızda farklı bir kulvarda yeni antrenörleriyle devam ediyorlar. Sporda dün yok bu maç da bitti bundan sonraki hedeflere yönelmemiz lazım. Yeni hedefimiz sürekli olarak Avrupa ve dünya şampiyonası finallerinde yer alan ve ilerleyen yıllarda madalya kovalayan erkek ve kadın milli takımlarını oluşturmak. Tabii nihai hedefimiz Türk bayrağını olimpiyatlarda hentbol olarak dalgalandırmak" açıklamasında bulundu.