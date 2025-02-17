A Milli Kadın Futbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, son yıllarda Türk kadın futbolunun yakaladığı ivmeyi sürdürmek istediklerini söyledi.

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek ay-yıldızlı takım, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi.

2. Grup'taki ilk hafta maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak A Milli Takım, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Yunanistan'ı konuk edecek.

İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçlarının hazırlıklarına başlayacak ay-yıldızlı ekip, Riva'da düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Organizasyonda açıklamalarda bulunan teknik direktör Necla Güngör Kırağası, "Uluslar Ligi'nin açılışını yapıyoruz. İki maçımızın hazırlığı için bir araya geldik. İlk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda, ikinci maçımızı ise Yunanistan ile İstanbul'da yapacağız. Bu maçlar bizim için çok kıymetli. Dört senedir kadın futbolunda güzel giden bir ivme var. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gruptaki hedeflerinden bahseden Kırağası, "C Ligi'nde 6'da 6 yapıp hiç gol yemeden B Ligi'ne çıktık. Buradaki ilk senemizde ise ikinci olarak tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası play-off'u oynadık. Play-off oynarken Avrupa Şampiyonası'nın kapısını çaldık ama içeri giremedik. Şimdiki hedeflerimizden Uluslar Ligi'nde grubumuzu en iyi yerde bitirerek yine play-off şansı yakalamak ya da doğrudan A Ligi'ne çıkmak." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, 2. Grup'taki rakiplerle ilgili ise "İrlanda Cumhuriyeti bu sene A Ligi'nden düştü. Fiziksel olarak üstün, güçlü ve agresif futbol oynayan bir takım. Yunanistan da kendisini geliştiren bir ülke. Kadın futboluna son 10 yıldır ciddi yatırımlar yapıyorlar. Slovenya da birlikte oynamaya alışık, iyi bir kurguya sahip. Grubumuzdaki takımlar arasında FIFA Dünya Sıralaması'nda en aşağıda olan biziz ancak bu gruba ikinci torbadan girdik. Bu da gittiğimiz yoldaki hızımızı yansıtıyor. Çok zor maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırağası, 25 Şubat Salı günü Pendik Stadı'nda Yunanistan ile yapacakları maça futbolseverleri davet ederek "Artık 15-16 bin kişi önünde oynamaya alıştık. Taraftarımız olmadan bir kişi eksik kalıyoruz. Tüm İstanbul halkını Pendik Stadı'nda yapacağımız Yunanistan maçına bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işler yapacağız." dedi.

"Gidecek çok yolumuz var"

Necla Güngör Kırağası, Türk kadın futbolunun önemli gelişim gösterdiğini ancak gidecek çok yolları olduğunu söyledi.

Kadın futbolunun Türkiye'deki gelişimini değerlendiren Kırağası, şunları kaydetti:

"Gidecek çok yolumuz var. Son 5 senede çok ciddi yapılanmaya imza attık. Bu yeterli değil. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Avrupa Şampiyonası için play-off oynayarak kapıyı araladık. Artık kapıyı tamamen açmak ve sürekli adımızı oraya yazdırmak istiyoruz. Son 4 senede çıktığımız her maçta oyunumuzu geliştirdik. Ancak bu bizim için asla yetmez. Kazandıkça daha fazlasını istiyoruz. İnsanları beklentiye sokan bir takım olduk. Her maçta kazanmamız bekleniyor. Bence bu çok güzel bir şey ama önemli sorumluluk. Ülkeyi temsil etme sorumluluğunun yükü çok ağır. Oyuncularım sayesinde bu yükü hafifletiyoruz."

Kız çocuklarına futbolu sevdirmek gibi bir müsyonları olduğuna değinen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Hedefimiz sadece maç kazanmak ya da turnuvalara katılmak değil. Kadın futbolcular olarak yalnız kaldığımız dünyada yeni kız çocuklarını yanımıza çekerek futbolun sadece erkek oyunu olmadığına vurgu yaparak devam ediyoruz. Misyonumuz ve omuzlarımızdaki yük sanıldığından daha ağır. Zor ve meşakkatli yollardan geçiyoruz. Yanımdaki bu güçlü kadınlar sayesinde de sesimizi duyuruyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaptanların görüşleri

A Milli Takım'ın kaptanlarından Didem Karagenç, A Ligi'ne çıkabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini dile getirdi.

B Ligi'nde zorlu maçlar yapacaklarını aktaran Didem, "Uluslar C Ligi'nde çok iyi bir başarı yakalayıp B Ligi'ne yükseldik. Ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyoruz. O maçlarda yanımızda destek olan çok fazla taraftarımız oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok fazla maç yaptık ve vatandaşlarımız hep yanımızda bulundu. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Uluslar B Ligi'nde yanımızda olmalarını istiyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var. Bunun farkındayız. Kampımız yeni başladı. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizi A Ligi'ne çıkartmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi arkadaşlarımızla beraber vereceğiz. Bu formanın ağırlığının, Türkiye Milli Takımı'nı temsil ettiğimizin farkındayız. Biz de tıpkı Milli Kadın Voleybol Takımımız gibi çok iyi başarılar elde edip, ülkemize büyük zaferler kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Selda Akköz ise grubun zorluğundan çekinmediklerini vurgulayarak "Biz o kadar iyi bir ekibiz ki istediğimiz her başarıyı elde edecek kuvvetteyiz. Grubumuzun zor olması bizi korkutmuyor, daha da güçlendiriyor. Biz her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alnımızın akıyla grubumuzu en iyi şekilde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.