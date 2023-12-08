Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Adana Demirspor maçını izledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella takip etti. Montella, oyuncularını Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yakından izliyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Adana Demirspor maçını takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, bu mücadelede A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izleyenler arasındaydı. Montella, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na öncesinde oyuncuları yakından takip ediyor. Vincenzo Montella, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ile birlikte tribünden müsabakayı izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Adana Demirspor Galatasaray Teknik Direktör Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Icardi kaç gol attı? 2023-24 Gol Krallığı sıralaması! Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Polikistik Over Sendromu nedir? Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı? Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title