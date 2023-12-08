A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Adana Demirspor maçını izledi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella takip etti. Montella, oyuncularını Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yakından izliyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Adana Demirspor maçını takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, bu mücadelede A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izleyenler arasındaydı. Montella, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na öncesinde oyuncuları yakından takip ediyor. Vincenzo Montella, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ile birlikte tribünden müsabakayı izledi. - İSTANBUL