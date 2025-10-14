A Milli Futbol Takımı, maça Filistinli çocuklarla çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesi duygu dolu anlar yaşandı.

FUTBOLCULAR MAÇA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARLA ÇIKTI

Filistinli çocuklar, mücadele öncesinde milli futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ay-yıldızlı futbolcularla el ele yürüyen çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı. Seremoninin ardından Filistinli çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayraklarıyla stadyumda dostluk ve dayanışma mesajı verildi. Kocaeli'deki karşılaşma, hem sportif hem de insani açıdan unutulmaz görüntülere sahne oldu.

MAÇ GELİRLERİ FİLİSTİN'E

Futbolcularla birlikte sahaya çıkan çocuklarım yanı sıra 50 Filistinli vatandaş da TFF'nin misafiri olarak mücadeleyi tribünden takip etti. Öte yandan TFF, karşılaşmanın gelirlerinin Filistin'e bağışlanacağını açıkladı.

MİLLİLERE ÖZEL KOREOGRAFİ

Öte yandan karşılaşma öncesinde stadyumda yer alan taraftarlar koreografi gerçekleştirdi. Maraton Tribünü'nde kartonlarla Türkiye haritası oluşturulurken, 'Türk önde Türk ileri' yazısı yazıldı. Ayrıca; A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman'ın portrelerine yer verildi. Oluşturulan koreografi, Gürcü taraftarlar tarafından da uzun süre alkışlandı.