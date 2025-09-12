Haberler

Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finalde Almanya ile eşleşti.

Eurobasket 2025'te 12 Dev Adam için tarihi bir gece yaşandı. Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

SON GALİBİYET 1975'TE

Türkiye, EuroBasket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti. O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı.

FİNALDE RAKİP ALMANYA

Ay yıldızlılar maçı başından sonuna kadar üstün götürdü. Ercan Osmani ve Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçı milliler 94-68 kazandı ve adını finale yazdırdı. A Milli Takım, 14 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Almanya ile finalde karşılaşacak.

İLK 5'LER

Yunanistan: Dorsey, Sloukas, Papanikolaou, Antetokounmpo, Mitoglou

Türkiye: Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani

YUNANİSTAN 68-94 TÜRKİYE

Karşılaşmanın ilk çeyreğini A Milli Takım 26-16 önde kapattı. Ercan Osmani, 14 sayı atarken 3 ribaund aldı. İlk yarı Türkiye'nin 49-31 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte Alperen Şengün asistleriyle oyundaki varlığını hissettirdi. Üçüncü çeyrekte A Milli Takım, Yunanistan karşısında 51-72 önde kapattı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY:

DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ, GÜMÜŞ DERE DURMAZ AKAR. GÜNEŞ UFUKDAN ŞİMDİ DOĞAR, YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR. SESİMİZİ YUNANLA BERABER DİNCİ TAYFA DİNLESİN, SERT ADIMLARLA HER YER İNLESİN.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Tebrikler süpersiniz, acaba sizleri bizim ispanyada rezil olan 11 küçük adamlar izleyip kendilerinden utandilar mi acaba

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İzmir in yollarında çöplerden dağlar , Yan yan yan Mustafa Yunan Paşa , Adın yazılacak heladaki her taşa..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ceddin deden, neslin baban Ceddin deden, neslin baban En kahraman Türk milleti…Laik Yunanlı tayfa üzülmüştür..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
