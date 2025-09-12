Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale yükseldi

Eurobasket 2025'te 12 Dev Adam için tarihi bir gece yaşandı. Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

SON GALİBİYET 1975'TE

Türkiye, EuroBasket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti. O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı.

FİNALDE RAKİP ALMANYA

Ay yıldızlılar maçı başından sonuna kadar üstün götürdü. Ercan Osmani ve Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçı milliler 94-68 kazandı ve adını finale yazdırdı. A Milli Takım, 14 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Almanya ile finalde karşılaşacak.

İLK 5'LER

Yunanistan: Dorsey, Sloukas, Papanikolaou, Antetokounmpo, Mitoglou

Türkiye: Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani

YUNANİSTAN 68-94 TÜRKİYE

Karşılaşmanın ilk çeyreğini A Milli Takım 26-16 önde kapattı. Ercan Osmani, 14 sayı atarken 3 ribaund aldı. İlk yarı Türkiye'nin 49-31 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte Alperen Şengün asistleriyle oyundaki varlığını hissettirdi. Üçüncü çeyrekte A Milli Takım, Yunanistan karşısında 51-72 önde kapattı.