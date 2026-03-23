7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Uğur Uçar'ın teknik direktörlüğünde üst üste yedinci galibiyetini elde etti. Uçar yönetimindeki takım, son 7 maçında Serikspor, Manisaspor, Boluspor, Alagöz Iğdır FK, Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ve Esenler Erokspor'u mağlup etti. Bu süreçte 15 gol atan Çorum FK, sadece 5 gol yedi.
- Arca Çorum FK, Uğur Uçar'ın teknik direktör olarak göreve gelmesinden sonra son 7 maçında üst üste galibiyet elde etti.
- Arca Çorum FK, son 7 maçında 15 gol atıp 5 gol yedi.
- Arca Çorum FK, Süper Lig'e çıkma hedefini sürdürüyor.
Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından iyi bir ivme yakalayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.
UĞUR UÇAR İLE SİL BAŞTAN
Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosunu Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri aldı. Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.
SON 7 MAÇTA 7 GALİBİYET
Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Iğdır FK'yi 2-0, evinde de Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Erokspor'u 2-1 yendi.
SÜPER LİG'E GÖZ KIRPTILAR
Süper Lig'e çıkma hedefini sürdüren Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 7 maçta 15 gol atıp 5 gol yedi. Çorum ekibi, milli aranın ardından ligin 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor'u konuk edecek.