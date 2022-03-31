68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 7. kez düzenlenen "68. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni muhteşem bir geceyle Volkswagen Arena'da yapıldı. 'Yılın sporcusu' Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz seçildi. Erdoğan Demirören Büyük Ödülü ise Dünya Etnospor Konfederasyonu'na verildi.

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "68. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni görkemli bir geceyle Wolkwagen Arena'da gerçekleştirildi.

Üstündağ ise "Dile kolay, 68 yıl. Demirören ailesine teşekkür ediyorum. Yarın büyük derbi var. Vakıfbank-Fenerbahçe maçı. 1 Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Bu büyük bir gurur. Bu güzel yürekli kızlarımızı cani gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.