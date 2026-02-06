6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Saat 04.17'de yaşanan felaket, 11 ili etkilerken resmî rakamlara göre 53 bin 537 vatandaş yaşamını yitirdi. Aradan geçen 3 yıla rağmen acı ne azaldı ne de o günler unutuldu. Deprem, spor dünyasında da derin ve kalıcı yaralar açtı.

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Deprem sonrası spor camiasını sarsan ilk acı haber, Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan geldi. Ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hataysporlu Christian Atsu, milli basketbolcu Nilay Aydoğan ve KKTC'den gelen 35 kişilik voleybol kafilesinin vefat haberleriyle yas büyüdü. Günler ilerledikçe spor dünyasından gelen kayıplar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SPOR CAMİASI TEK YÜREK OLDU

Felaketin ardından kulüpler yardım kampanyaları düzenledi, yardım tırları bölgeye gönderildi. Futbolcular formalarını bağışladı, dünya futbolunun yıldızları destek çağrılarına katıldı. Yaklaşık üç hafta duran ligler, sahalara yalnızca maç oynamak için değil, yaraları birlikte sarmak için döndü.

TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULDU

Depremin hemen ardından ülkedeki tüm spor organizasyonları askıya alındı. Federasyonlar, depremden etkilenen kulüplerin küme düşme cezası olmadan liglerden çekilmesine izin verdi.

4 TAKIM LİGLERDEN ÇEKİLDİ

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor sezonu tamamlayamadı. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde de bazı kulüpler 2022-2023 sezonundan çekilmek zorunda kaldı. Uluslararası organizasyonlar da iptal edildi ya da ertelendi.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN HATAY'IN SESİ OLDU

Deprem sırasında Hatay'da bulunan Volkan Demirel ve Gökhan Zan, yaşanan felaketin simge isimleri hâline geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in sosyal medyada gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı hafızalara kazındı.

Gökhan Zan da yaptığı yayınlarla yardımın bölgeye ulaşmasına öncülük etti. İki isim, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle TFF tarafından Fair Play Kurulu Özel Ödülü'ne layık görüldü.

HENTBOL CAMİASI YASTA

Milli hentbolcu Cemal Kütahya, hamile eşi ve ailesiyle birlikte enkaz altında hayatını kaybetti. Türk hentbolunun önemli isimlerinden Metin Muhacir ve eşi de depremde yaşamını yitirdi. Türkiye Hentbol Federasyonu, liglere bu iki ismin adını vererek anılarını yaşattı.

CHRISTIAN ATSU'DAN ACI HABER 12 GÜN SONRA GELDİ

Hataysporlu Christian Atsu'nun cansız bedenine 12 gün sonra ulaşıldı. Gana Futbol Federasyonu, Atsu'nun 7 numaralı milli forma numarasını emekliye ayırdı. Atsu'nun Hatayspor'daki tek golünü depremden bir gün önce atmış olması ise acıyı daha da derinleştirdi.

KKTC'DEN GELEN VOLEYBOLCULAR UNUTULMADI

Adıyaman'da hayatını kaybeden 35 kişilik KKTC'li voleybol kafilesi, "Şampiyon Melekler" adıyla hafızalara kazındı. Onların anısına yazılan ağıtlar ve besteler, acının hâlâ dinmediğini gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA GÜREŞ CAMİASI YIKILDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan 9 güreşçi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Spor dünyası, bu kayıplarla birlikte derin bir yas yaşadı.