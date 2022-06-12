57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor - Haberler

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57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

Adrian Mutu'nun jübile maçı için dünya futbolunun eski yıldızları yeniden yeşil sahaya ayak bastı. Mücadelede forma giyen isimlerden olan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, futbolseverlere adeta eski günlerinden bir demet sundu. 57 yaşındaki eski futbolcu özellikle Adrian Mutu'ya yaptığı asistle izleyenleri büyüledi. Hagi maçta ayrıca Galatasaray forması giyerken Monaco filelerini havalandırdığı ikonik golün bir benzerini de denedi.

Bir dönem Avrupa'nın en gözde futbolcularından olan Adrian Mutu, sansasyonel özel hayatı sebebiyle üst düzey liglerden kopmuştu. 2016 yılında kariyerini sonlandıran futbolcu kendisi için özel bir jübile maçı düzenledi.

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyorAdrian Mutu

DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALDI

Romanya ve Dünya Yıldızları arasında oynanan maçta Romanya'nın teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi yaparken, Dünya Yıldızları'nda teknik direktörlük koltuğunda Cesare Prandelli oturdu. Trezegeut, Luca Toni, Makalele, Cannavaro, Ilie ve Mutu gibi efsane futbolcuların forma giydiği maçta Hagi fırtınası yaşandı.

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

HAGI ŞOV YAPTI

Romanya'nın teknik direktörlüğünü yapan Hagi aynı zamanda oyuncu olarak da sahada yer aldı. 57 yaşındaki eski futbolcu Mutu'ya yaptığı asistle sosyal medyayı salladı. Sol ayağıyla hala doğru zamanda adrese teslim pas atan Hagi, "Form geçici, klas kalıcıdır." dedirtti. Efsane futbolcu karşılaşmada ayrıca Galatasaray forması giyerken Monaco filelerini havalandırdığı ikonik golün bir benzerini de denedi.

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Gheorghe Hagi Adrian Mutu Galatasaray Romanya Spor Haberler

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