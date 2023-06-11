53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı

52 yaşındaki İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi kupasını alarak tarihe geçti. City'nin Avrupa'daki 53 yıllık kupa özlemine son veren Guardiola, ekibiyle bu sezon 3 kupayı da kazanmayı başardı.

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyon olan Manchester City, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı 7 yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

11 YIL BOYUNCA YAPILAN YATIRIMLAR KARŞILIĞINI ALDI

Kulübün el değiştirmesinden ve yapılan milyarlarca sterlinlik yatırımların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Inter'i 1-0 yenerek zafere ulaştı.

2 YIL ÖNCE DE FİNALE YÜKSELMİŞ ANCAK...

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki City, iki yıl önce de finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı. 2016 ve 2022 yıllarında yarı final oynayan Manchester ekibi, üçer kez çeyrek final ve son 16 turunda, iki kez grup aşamasında elendi.

53 YILLIK KUPA ÖZLEMİNE SON VERDİ

1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren İngiliz temsilcisi, Avrupa'da 53 yıllık kupa özlemine son verdi.

GUARDIOLA KOLEKSİYONU TAMAMLADI, TARİH YAZDI

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki teknik direktör Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı. Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.