5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

KARA KARTAL FARKI İKİYE ÇIKARDI.

22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

SERGEN YALÇIN DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı karta çok sinirlendi ve kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK İLE UMUTLANDI

32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi.

ASENSIO İLE MAÇA DENGE GELDİ

45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

JHON DURAN'DAN HARİKA GOL

Fenerbahçe, 83. dakikada 3-2 öne geçti. Fenerbahçe'de Jhon Duran, Emirhan'ın havadan uzun topuna yaptığı baskı sonrası kayarak müdahale etti. Ayağından seken top havadayken çabuk davrandı ve vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

DEV MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Karşıalaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 25'e yükseltti. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına gidecek.