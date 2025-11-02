Haberler

5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda takım kaptanı Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart gördü.

  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.
  • Maçta Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
  • Fenerbahçe'nin lig puanı 25'e yükseldi, Beşiktaş'ın puanı 17'de kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

KARA KARTAL FARKI İKİYE ÇIKARDI.

22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

SERGEN YALÇIN DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı karta çok sinirlendi ve kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK İLE UMUTLANDI

32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi.

5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

ASENSIO İLE MAÇA DENGE GELDİ

45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

JHON DURAN'DAN HARİKA GOL

Fenerbahçe, 83. dakikada 3-2 öne geçti. Fenerbahçe'de Jhon Duran, Emirhan'ın havadan uzun topuna yaptığı baskı sonrası kayarak müdahale etti. Ayağından seken top havadayken çabuk davrandı ve vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

DEV MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Karşıalaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 25'e yükseltti. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Orkun Kürkçü takıma büyük hainliktir yapmıştır..2-0 galipsin ve rakip takım oyuncusuna ayağa kırılması pahasına faul yapıp takımı 10 kişi bırakıyorsun.. Orkun ceza almalı ve takımdan uzaklaştırılmalı..

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

BUNU HAKEM BAHİS OYNADI DİYE AT HIRSIZLARI İYİ OKUSUN...

yanıt4
yanıt3
Haber Yorumlarıcihan64:

BU MAÇ ORKUN EFENDİYE YAZAR

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Fenerbahce derbileri rakipleri macin basinda kirmizi kart gorerek kazaniyor..Sirada Gs var..O da macin basinda kirmizi gorur ve fenere verirler maci..Ts macinda,once Onuachu nun net golu iptal edildi,20.dakika da Okay kirmizi gordu..Orhun da aynen Okay gibi rakibe kayarak girdi..Iki pozisyonda birbirinin aynisi..Bjk nin farkla kazanacagi maci Orhun satti..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

AĞLAMA DUVARI KUDÜSTE... AİKTİR ORAYA GİT AĞLA.. F.TÖ TOHUMU

yanıt12
yanıt2
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

O ayak size mi girecek kırmızı işte

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıUgur Cicek:

Yapıya bak ulen :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Fener sen maçı hakettin ama kırmızı olmsaydı bence befabere bile kalamazdın zira çok kötü başladın maça bjkde bir okadar iyi başladı

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Fener bjk ye on atardı kycumsedi

yanıt2
yanıt0
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.