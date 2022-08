SPOR 34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

Kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç birinci oldu

Bakan Kasapoğlu: 34 yıl dile kolay, bu anlamda önemli bir emek var

Uğur Erdener: İstanbul Boğazı'nda atılan binlerce kulaç hem ülkemizde spor kültürünün yayılması hem de ülkemizin adının spor yoluyla dünyada yer alması dolayısıyla son derece kıymetlidir

Nihat Usta: Onları güvenle ve keyifle yüzdürmenin gururunu yaşadık

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Mili Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 kamu kuruluşunun desteğiyle, "Herkes için Spor" teması altında düzenlenen 34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 5 kıtadan 1243 yerli, 1198 yabancı, 700'ü kadın 1741'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 441 yüzücü Asya'dan Avrupa'ya yüzerek "Kıtalararası Yüzücü" unvanı kazandılar.

Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 48 dakika 14 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 48 dakika 13 saniye süresiyle birinci olarak tamamladı.

Genel klasman kadınlarda Ece Yıldırım 0: 48: 59 ile ikinci, Nida Eliz Üstündağ 0: 51: 01 ile üçüncü olurken, erkeklerde Volodymyr Voronko 0: 48: 23 ile ikinci, Atakan Ercan 0: 48: 52 ile üçüncü oldu.

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve Avustralya Olimpiyat Komitesi Başkanı Karl Stoss, IOC Genel Direktörü Christophe de Kepper, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve birçok önemli isim de izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldular.

BAKAN KASAPOĞLU: 34 YIL DİLE KOLAY, BU ANLAMDA ÖNEMLİ BİR EMEK VAR

Yarışın startı öncesinde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıtaların birleştiği, kulaçlarla birleştiği sporun o birleştiren yönünün çok güzel bir şekilde tezahür ettiği yeni bir günü yaşıyoruz. 2 bin 441 sporcu, bunun yarısı yabancı olmak üzere yoğun bir teveccühün olduğu bir yarışma. ve tabii İstanbul her zamanki gibi muhteşem bir ev sahipliği yapıyor. Böyle güzel bir günde binlerce sporcuyla, binlerce sporseverle bir araya geldik. Ben bu anlamlı yarışmaya katılan, müsabakaya katılan tüm sporcuları kutluyorum. 34 yıl dile kolay, bu anlamda önemli bir emek var; Organizasyon Komitesi'ne ve de Olimpiyat Komitesi'ne teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye tüm illeriyle, tüm bölgeleriyle bir spor markası, spor turizmi destinasyonu. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her anlamda her tür spor organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştiren bir ülkeyiz. İşte geçtiğimiz hafta biliyorsunuz beşincisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarını yine en güzel şekilde gerçekleştirdik. Ev sahipliği olarak, organizasyon kalitesi olarak her alanda çıta her bir organizasyonda yukarılara doğru yürüyor. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Bursa-İznik'te Dünya Göçebe Oyunlarını yine aynı şekilde düzenleyeceğiz; 2 binden fazla sporcuyla, 100'den fazla ülkeyle muhteşem bir ev sahipliği yapacağız. ve bugün boğazın serin suları ve binlerce sporcuyla hamdolsun bunu da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını da gerçekleştirmiş olduk. Tabii yüzme çok önemsediğimiz branşlardan biri. Biz sadece birkaç branşı değil pek çok branşı hem değerli bulan ve hem de bu değeri politikalarla-projelerle ortaya koyan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın spora önem veren, sporu en güçlü şekilde destekleyen liderlik anlayışıyla hem tesis noktasında hem altyapı noktasında hem de sporcuya yatırım, sporcuya teşvik ve sporcu keşfinin hiçbir şekilde tesadüfe bırakılmadığı bir bilimsel altyapıyla hamdolsun çıtamızı yükselttik. ve tabii ki başarılar her geçen gün artarak devam ediyor, burada da sürdürülebilirliği önemsiyoruz, sürdürülebilir politikaları önemsiyoruz, işte yüzme bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz bundan tam üç yıl önce yüzme bilmeyen kalmasın diye bir kampanya başlattık. Yüzme öğrenmek isteyen herkese dedik ki yüzmeyi öğreteceğiz. Biliyorsunuz 8 saat ortalama bir kişinin yüzme öğrenmesi 8 ders diliminde. 450 havuzumuzda 3 binden fazla antrenörle bu projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 4 milyondan fazla kişi, 4 milyon 140 bin kişiye an itibarıyla yüzme öğrettik, bunun içinde pandemi süreci de dahil. Bu projemizi özellikle bu yaz yeni bir ivmeyle farklı bir boyuta taşıma kararı aldık, önümüzdeki günlerde bununla ilgili çok spesifik açıklamalarda da bulunacağım. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla, gerek diğer kurumlarla-kuruluşlarla, kulüplerle yüzme noktasındaki atılımlarımıza devam edeceğiz. Biliyoruz ki yüzme disiplin olarak en temel disiplinlerden biri. Spordaki farklı branşlar dahi olsa başarıya giden yolda, spor kültürünün güçlenmesine yönelik atacağımız adımlarda yüzmenin apayrı bir önemi var. Kadınıyla erkeğiyle herkesin yüzme noktasındaki erişimi, bu anlamdaki politikalarımızın desteklenmesini çok ama çok önemli buluyoruz. İnanıyorum ki yüzmesiyle, atletizmiyle, jimnastiğiyle, okçuluğuyla, güreşiyle, her bir branşta Türk sporcusunun, Türk sporunun güçlü yürüyüşü devam edecek. ve halkımızın, 85 milyonun spora erişimini sağlama noktasında ve bunu güçlü kılma noktasında, spor kültürünü herkesin günlük yaşamında mutlaka sporla hemhal olmasını sağlama noktasında büyüyen adımlarımızı daha da güçlendirmeye, bu anlamdaki iş birliklerimizi artırmaya ve tabii ki başarılarımızla taçlandırmaya devam edeceğiz."

UĞUR ERDENER: İSTANBUL BOĞAZI'NDA ATILAN BİNLERCE KULAÇ HEM ÜLKEMİZDE SPOR KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASI HEM DE ÜLKEMİZİN ADININ SPOR YOLUYLA DÜNYADA YER ALMASI DOLAYISIYLA SON DERECE KIYMETLİDİR

TMOK Başkanı Uğur Erdener yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 34 yıldan bu yana sporun birleştirici gücüne en güzel örneklerden biri olmuş, 'Herkes için Spor' temasıyla dünya çapından yüzücüleri İstanbul'un eşsiz boğazında bir araya getirmiştir. Bugün İstanbul Boğazı'nda atılan binlerce kulaç hem ülkemizde spor kültürünün yayılması hem de ülkemizin adının spor yoluyla dünyada yer alması dolayısıyla son derece kıymetlidir. Katılımcılarımızın her birini gönülden tebrik ediyor, organizasyonumuzun düzenlenmesine olan katkıları dolayısıyla başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

NİHAT USTA: ONLARI GÜVENLE VE KEYİFLE YÜZDÜRMENİN GURURUNU YAŞADIK

TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta ise "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, kültürlerin kesişim noktası olan kentimizde dünya çapından yüzücüleri ve ailelerini 34'üncü kez bir araya getirdi. 2 bin 400'ü aşkın yüzücümüz İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda kulaç atarak kendi sınırlarını keşfettiler. Biz de onları güvenle ve keyifle yüzdürmenin gururunu yaşadık. Yarışımıza katılan tüm 'Kıtalararası Yüzücü'leri tebrik ediyor, organizasyonumuzun başarıyla düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.